Boris Johnson e a namorada adotam cão que foi abandonado

Enquanto Boris Johnson está em Conselho de Ministros extraordinário por causa do Brexit, a sua namorada, Carrie Symonds, anunciou que o casal adotou um cão que foi resgatado por um canil.

"Conheçam o nosso pequeno cachorro, que foi salvo, o Dilyn", escreveu a namorada do primeiro-ministro britânico, na sua conta der Twitter. Dilyn tem três meses.

A adoção deste cão, de raça Jack Russell, visa promover a chamada Lei Lucy, a qual protege os animais de métodos abusivos de criação.

Dilyn vai juntar-se a Larry, o gato malhado branco que habita o N.º 10 de Downing Street e foi escolhido pelo staff do gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido.

No Twitter, Carrie Symonds escreveu ainda: "Agradeço à magnífica Eileen [Jones] do Friends of Animals Wales (FOAW) que salvou Dilyn depois de ter recebido uma dica de que um criador o tinha abandonado por ele ter nascido com uma mandíbula torta. Eileen ajudou-o a tratar-se e salvou-lhe a vida. Ela é uma heroina".

"O primeiro-ministro sempre foi um apoiante apaixonado do bem estar animal e acredita que é preciso dar aos animais um melhor começo de vida", declarou um porta-voz do primeiro-ministro, líder do Partido Conservador.