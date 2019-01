Boris Johnson diz que é preciso evitar um fake Brexit

Boris Johnson fez esta sexta-feira uma espécie de alegoria da retroescavadora para falar do Brexit. Na sede da empresa multinacional britânica JCB em Rocester, em Inglaterra, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Theresa May começou por dizer que a retroescavadora consegue levar tudo à sua frente, se for bem manobrada, mas se acidentalmente for posta em marcha-atrás, as coisas podem correr muito mal. O mesmo acontece com todo este processo de saída do Reino Unido da UE, sublinhou, criticando a abordagem da primeira-ministra conservadora.

May, depois de ver o acordo do Brexit chumbado na Câmara dos Comuns, na terça-feira, depois de sobreviver a uma moção de censura apresentada contra o seu governo pelo Labour de Jeremy Corbyn, ofereceu diálogo aos partidos, para se chegar a um Plano B. No entender de Boris Johnson, a chefe do governo está a cometer um erro ao tentar levar um novo acordo a ser aprovado no Parlamento no próximo dia 29 (a dois meses da data prevista para a saída dos britânicos do clube europeu).

"É tempo de voltarmos a Bruxelas e exigirmos uma verdadeira alteração ao backstop e, desta vez, a sério", disse, na sede da JCB. O backstop é um mecanismo de salvaguarda destinado a evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda depois de o Reino Unido efetivamente sair da UE. Os termos em que estava estabelecido no acordo chumbado são rejeitados pelo Parlamento britânico. Por causa deste ponto 432 deputados votaram contra o acordo e 202 a favor. A derrota, para May, foi a maior da história dos Comuns.

O ex-ministro diz acreditar que a UE será "flexível" e chamou a afirmou que, só nas últimas semanas, tem sido vista abertura do lado dos europeus para fazer concessões em relação a esta questão do backstop.

Boris Johnson, que durante anos foi correspondente em Bruxelas, conhecido eurocético, considerou um erro a extensão do Artigo 50º do Tratado de Lisboa porque isso iria provocar uma erosão maior ainda na confiança que os eleitores depositam nos políticos. O ex-ministro sublinhou que se o Reino Unido mantiver a calma, em vez de um pseudo Brexit ou de um fake Brexit irá conseguir levar a cabo o Brexit em que as pessoas votaram no referendo de 23 de junho de 2016. 52% votaram a favor da saída da UE. 48% votaram contra.

Na sua intervenção, já na parte das perguntas e respostas, Boris Johnson admitiu que não vê como é que o Parlamento pode descartar a hipótese de um No Deal Brexit. Corbyn exige que May descarte esta hipótese para dialogar. Ela diz que não é possível fazê-lo.

Questionado por Michael Crick, do Channel 4, acerca de afirmações que fez sobre a imigração e a Turquia, em 2016, o ex-ministro de May respondeu que nada tinha dito na altura sobre a Turquia durante a campanha para o referendo.

"Eu não disse nada sobre a Turquia durante o referendo", declarou, tendo a imprensa britânica desmentido em seguida. Em abril de 2016, referindo-se a uma eventual adesão da Turquia à UE no futuro, Boris Johnson afirmou: "Tenho muito orgulho em ser pró-Turquia,mas não posso imaginar uma situação em que 77 milhões de turcos ou pessoas de origem turca podem chegar aqui sem qualquer tipo de controlo - isso não vai funcionar".