Boris diz que defender um segundo referendo é viver no mundo da fantasia

De volta a Londres após derrota no Supremo, Boris falará no Parlamento

O primeiro-ministro britânico disse esta quarta-feira no Parlamento que os britânicos não querem um segundo referendo, querem que os políticos do seu país respeitem o resultado do primeiro, realizado a 23 de junho de 2016, com um resultado de 52% votos a favor do Brexit e 48% contra.

"As pessoas em casa estão a ver o que este Parlamento paralisado está a fazer. Muitos aqui têm feito tudo o que têm podido para evitar uma saída da UE. Este Parlamento não quer que o Brexit aconteça de todo. Acham que vão cancelar o resultado do primeiro referendo, vão fazer um segundo, depois prometer que respeitam o resultado, que as pessoas vão votar Remain e tudo o que aconteceu nos últimos três anos será esquecido. Isto é uma fantasia da oposição. É preciso avançar. Apresentar um programa. Porque há vida para além do Brexit", declarou Boris Johnson, acusando a oposição de cobardia.

Sobre a decisão do Supremo Tribunal, em considerar a suspensão do Parlamento ilegal, o chefe do governo disse: "O tribunal está errado em pronunciar-se sobre uma decisão política". E acusou o líder do Labour, Jeremy Corbyn, de não querer saber do dinheiro que o Reino Unido vai ter que continuar a pagar à UE se não houver Brexit. Assim, o primeiro-ministro, cujo Partido Conservador lidera as sondagens, parece continuar apostado em seguir a sua estratégia de o Parlamento vs o povo.

O líder do Partido Conservador desafiou a oposição a apresentar uma moção de censura contra si. "Têm até ao final desta sessão de hoje para apresentar uma moção de censura ao governo. Vá lá, força!". E ironizou: "Será que Jeremy Corbyn ainda quer ser primeiro-ministro?". Boris sabe que muita da oposição, como por exemplo os liberais-democratas de Jo Swinson, não querem Corbyn na chefia do governo. E não há alternativas claras. Nem tempo para as encontrar até 31 de outubro.

Boris Johnson teve que regressar mais cedo de Nova Iorque, onde participou na Assembleia Geral das Nações Unidas, depois de o Supremo Tribunal britânico ter declarado ilegal a suspensão do Parlamento. Esta foi ordenada pela Rainha Isabel II na sequência de um pedido remetido nesse sentido pelo primeiro-ministro britânico. O chefe do governo chegou ao Parlamento de Westminster, perto das 18.00 desta quarta-feira, escoltado por uma rota alternativa, por forma a evitar os protestos dos manifestantes pró-Remain concentrados à porta do edifício.

Manifestantes pró-Remain em frente ao Parlamento do Reino Unido. O primeiro-ministro, Boris Johnson, chegou a Westminster por uma rota alternativa, por forma a evitar os protestos © EPA/NEIL HALL

Em resposta a Boris Johnson, Corbyn disse que o discurso do líder conservador pode ser considerado nulo, tal como foi considerada nula pelo Supremo Tribunal a sua decisão de suspender o Parlamento. "Este é um perigoso primeiro-ministro que não tem capacidade de desempenhar o cargo que ocupa", declarou o líder do Labour, citando passagens do veredicto dos 11 juízes da mais alta judiciária do Reino Unido. "Depois do que aconteceu", frisou Corbyn, "devia ter-se demitido". Nesta altura, várias vozes gritaram, "demita-se", "demita-se", demita-se".

O líder trabalhista afirmou que quer eleições antecipadas mas se o primeiro-ministro conservador pedir um novo adiamento do Brexit e afastar de vez a hipótese de uma saída desordenada da UE a 31 de outubro. "Pelo bem deste país, o senhor tem que sair. Você diz que quer eleições antecipadas, eu quero eleições antecipadas. É simples, se quer uma eleição - peça uma extensão [do Artigo 50.º] e vamos ter eleições", disse Corbyn, desafiando o chefe do governo.

Boris respondeu que Corbyn é refém do seu próprio partido, que não o deixa ir a eleições, com medo que ele perca, ou pior, que ele ganhe. O primeiro-ministro acusou o líder trabalhista de não ter controlo sobre o seu partido, de não conseguir decidir se é a favor do Remain ou a favor do Brexit. No meio de tudo, os gritos de Ordem! Ordem! Ordem! do speaker da câmara dos Comuns, John Bercow, o qual avisou que a sessão continuará até que ele diga que terminou.

Tomando a palavra, Ian Blackford, líder parlamentar do Partido Nacionalista Escocês (SNP) admitiu que, se Boris Johnson não se demitir, então a oposição tem que se unir para o derrubar através de uma moção de censura. "Não podemos confiar neste primeiro-ministro, os seus dias de mentira de desafiou ao Estado de direito têm que acabar. Estamos apostados em travar um No Deal Brexit", declarou o escocês, instando: "Primeiro-ministro acabe com esta ditadura, demita-se".

"Este primeiro-ministro tem que perceber que as ações têm consequências. Até o meu filho de cinco anos sabe que se fizer alguma coisa de errada, como mandar uma bola de futebol pela porta dentro, tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpas por ter suspendido este Parlamento de forma ilegal", declarou, por seu lado, a líder dos liberais-democratas. A formação de Jo Swinson, que defende a revogação do Artigo 50.º e o cancelamento do Brexit, aproxima-se do Labour nas sondagens, podendo roubar-lhe o segundo lugar. Em resposta a Swinson, Boris não pediu desculpas, não, antes voltou ao contra-ataque: "Já que fala em assumir as consequências das ações, talvez queira explicar porque escreveu ao presidente da Comissão Europeia [Jean-Claude Juncker] a pedir que não negociasse com este governo".

Antes de Boris Johnson, Michael Gove, N.º 2 do governo, também falou sobre o Brexit esta tarde na câmara dos Comuns. O ministro disse aos deputados que tem "havido movimentações significativas nestas semanas" no que toca às negociações entre Londres e a UE27 sobre o backstop, controverso ponto do acordo do Brexit, destinado a evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda depois de o Reino Unido sair da UE.

O ministro, que também esteve no governo de Theresa May, a antecessora de Boris no N.º 10 de Downing Street, garantiu que se antes a UE dizia que o acordo de retirado não podia ser alterado agora está aberta a emendá-lo, que antes dizia que o backstop era inviolável mas que agora os seus líderes dizem que não têm qualquer ligação emocional a ele. Gove garantiu ainda que, como mostraram os documentos da chamada Operação Yellowhammer, o governo está preparado para os piores cenários no que toca ao Brexit. Isto numa altura em que Boris continua a admitir um No Deal Brexit a 31 de outubro. Apesar de, antes da suspensão do Parlamento, ter sido aprovada uma lei para tentar travar um acordo sem saída, forçando o governo a pedir, se preciso for, uma nova extensão do Artigo 50.º à UE27.

Líder do Labour, Jeremy Corbyn, diz que aceita ir a eleições antecipadas se Boris Johnson pedir uma extensão do Artigo 50.º © Reuters

Segundo o procurador-geral, Geoffrey Cox, que está a ser criticado por ter dado aval à suspensão do Parlamento, o governo indicou que irá respeitar o que está contido no chamado Benn Act. Segundo o jornalista Robert Peston da ITV News, o chefe do governo e líder do Partido Conservador pode escrever à UE27 uma carta a pedir uma extensão do Artigo 50.º, sim, mas logo ao mesmo tempo uma outra carta a pedir para que se ignore o conteúdo da primeira. Assim sendo, Boris Johnson não poderia ser acusado de não cumprir o que está contido na lei e, em simultâneo, levaria a sua avante. No passado, o primeiro-ministro afirmou que preferia aparecer morto numa vala do que pedir um novo adiamento do Brexit (seria o terceiro).

Na semana passada, depois de um ultimato lançado pela presidência finlandesa do Conselho da UE e o presidente francês, o governo de Boris Johnson enviou à Comissão Europeia três propostas sobre alternativas ao backstop, com a condição de que Bruxelas não as partilhasse, como é habitual, com os representantes dos governos da UE27. Questionado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros sombra, o trabalhista Keir Starmer, sobre se é verdade que o governo enviou esta quarta-feira uma quarta proposta à Comissão, Michael Gove foi vago, não respondendo diretamente à questão.

Em simultâneo, na câmara dos Lordes, que também retomou hoje os seus trabalhos, Lord Callanan, secretário de Estado para a saída do Reino Unido da UE, também repetiu que "o governo irá respeitar a lei", mas recusou dizer se o Executivo vai ou não tentar fintar o Benn Act através do enviou de uma segunda carta a contradizer a primeira.