Bomba em comício com presidente afegão. Há pelo menos 24 mortos

Imediações do local onde decorreu a explosão no centro de Cabul.

De acordo com o chefe do hospital afegão que recebeu as vítimas, pelo menos 24 pessoas morreram na sequência do ataque, que também causou ferimentos em 31 pessoas. Há mulheres e crianças entre as vítimas, disse Abdul Qasim Sangin.

A explosão ocorreu às 12:00 locais (8:30 em Lisboa) e a bomba estava num carro da polícia.

O porta-voz da campanha do presidente, Hamed Aziz, confirmou que Ashraf Ghani estava no local, mas que saiu ileso do ataque.

Wahida Shahkar, porta-voz do governador da província de Parwan, disse que a explosão aconteceu na entrada do local, enquanto o comício estava a acontecer.

Nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque.

O Afeganistão tem sido palco de ataques terroristas, numa altura em que o país se prepara para as eleições presidenciais, agendadas para dia 28.

Na capital, outra explosão matou pelo menos seis pessoas no centro de Cabul, disseram as autoridades.

Ameaça dos talibãs

Os talibãs ameaçaram intensificar os confrontos com as forças afegãs e estrangeiras para dissuadir o povo de votar nas eleições presidenciais, às quais Ghani se candidata a um segundo mandato de cinco anos.



A segurança nos comícios em todo o país tem sido apertada após as ameaças dos talibãs de atacar iniciativas de campanha e mesas de voto.



As conversações de paz entre os Estados Unidos e os talibãs entraram em colapso na semana passada. As duas partes procuravam chegar a um acordo sobre a retirada de milhares de soldados americanos do Afeganistão em troca de garantias de segurança dos fundamentalistas.