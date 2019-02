"Só tenho a agradecer a Deus". Bolsonaro tem alta após 17 dias no hospital

Depois de 17 dias internado devido a uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal - a terceira desde que foi vítima de uma facada durante a campanha para as presidenciais, Jair Bolsonaro teve alta esta quarta-feira. O presidente do Brasil deixou o hospital Albert Einstein acompanhado pela mulher, Michelle, e pelo filho Carlos. Seguiram sob escolta policial até ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, de onde seguirão para Brasília.

Na capital, Bolsonaro deverá passar uns dias em repouso no Palácio da Alvorada, a sua residência, antes de regressar ao trabalho, no Palácio do Planalto.

Nas redes sociais, o presidente agradeceu a recuperação: "Só tenho a agradecer a Deus e a todos por finalmente poder voltar a trabalhar em plena normalidade".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a revista Veja, antes de deixar o hospital, o presidente tomou um pequeno-almoço que consistiu em "pão franhcês, dois biscoitos de água e sal e fruta cozida".

De acordo com o Planalto, Bolsonaro, está de boa saúde e sente-se "muito bem.

A 28 de janeiro, o presidente submeteu-se a uma cirurgia para retirar uma bolsa de colostomia e restabelecer a ligação entre o intestino delgado e parte do intestino grosso.

No boletim médico, divulgado pelo hospital logo após a alta do presidente, pode ler-se que Bolsonaro "recebeu alta esta manhã com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve via oral".