"ONG teimam em manter os nosso índios como homens das cavernas"

"As ONG teimam em manter os nossos índios como homens das cavernas", disse Jair Bolsonaro, no discurso que abriu a 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente brasileiro, num discurso agressivo sobre a Amazónia e não só, afirmou que "é falácia dizer que a Amazónia é património da humanidade" e cientificamente errado chamá-la de pulmão do planeta.

"Temos compromisso com o ambiente, a nossa Amazónia é maior do que toda a Europa ocidental, nesta altura do ano o tempo seco e os ventos levaram a incêndios, os ataques sensacionalistas dos media despertaram o nosso sentimento patriótico, um país comportou-se no G7 como colonialista e portou-se de forma desrespeitosa", continuou, numa referência à França de Emmanuel Macron. "Agradeço a Donald Trump por ter mantido o respeito pela nossa soberania", concluiu.

"O Brasil agora tem um presidente preocupado com aqueles que já lá estavam antes da chegada dos portugueses", disse ainda. "Os que nos atacam não estão preocupados com os indígenas e sim nas riquezas naturais e na biodiversidade", prosseguiu. "Caciques índios, como Raoni, são usados como peças de manobra", afirmou também.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Bolsonaro atacou ainda os governos do PT - "o meu país ressurge depois de ter estado muito próximo do socialismo, o que o colocou sob ataques ininterruptos a valores familiares e religiosos e exposto à corrupção" - o programa Mais Médicos, estabelecido entre Brasil e Cuba por Dilma Rousseff, e o regime de Nicolás Maduro. 'O socialismo está a dar certo na Venezuela: todos estão pobres e desempregados".

Manifestações nas ruas

O discurso de Bolsonaro não impediu que grupos de ambientalistas, de defensores dos direitos humanos, de indígenas, de Organizações Não Governamentais (ONG) e de políticos se manifestassem, tanto nas ruas como nas salas de reunião da ONU, contra Bolsonaro.

Os atos começaram ao longo da semana passada - com o debate "porquê #cancelarBolsonaro", uma reunião sobre a violação de direitos humanos no país, a cargo do Conselho Indigenista Missionário e da Rede Eclesial PanAmazónica, e a Marcha da Juventude - e prosseguiram mais intensos ontem e hoje. Dezenas de pessoas manifestaram-se em frente ao hotel onde a delegação brasileira se instalou em Nova Iorque - e que incluiu a primeira-dama Michelle e o deputado e provável embaixador nos EUA Eduardo Bolsonaro - sob palavras de ordem como "Amazónia Sim, Bolsonaro Não".

Circulou também uma carta assinada por mais de mil pessoas e entidades a exigir que o secretário-geral da ONU António Guterres repreendesse formalmente o presidente brasileiro.

Guterres, entretanto, vetou o discurso do Brasil na cúpula do clima, realizada ontem "porque o país não apresentou um plano que aumente o compromisso climático", disse fonte da ONU. O objetivo da cúpula é que os países aumentem a ambição e compromissos com o clima, pois o acordo firmado em Paris, em 2015, não foi o suficiente para impedir o aumento da temperatura média do planeta.

A lista dos países que discursaram também não incluiu Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão, Austrália ou Coreia do Sul. Ao todo, 63 países foram ao púlpito, entre eles, França e Reino Unido.

O ministério dos negócios estrangeiros do Brasil temeu ainda enfrentar dificuldades para organizar os tradicionais encontros bilaterais pelo facto de chefes de estado não desejarem ver a sua imagem associada à de Bolsonaro, hoje no papel, que no passado pertenceu a Hugo Chávez ou a Mahmoud Ahmadinejad, de vilão do evento. Cinco encontros - com Peru, Ucrânia, África do Sul e outros não divulgados - foram cancelados, oficialmente, por causa da saúde do presidente brasileiro, ainda a convalescer de operação ao intestino.

Mas há expectativa das autoridades do país conseguirem manter conversas paralelas para fortalecer acordos económicos, como o acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, assinado dia 28 de junho.

O desmatamento e as queimadas ganharam repercussão internacional e colocaram o Brasil no centro do noticiário global depois de São Paulo, cidade a mais de 2500 km da Amazónia, ver o céu escurecer na segunda semana de agosto como consequência do mau tempo e do fumo das queimadas vindas das regiões norte e central do país, além do Paraguai.

A água da chuva daquele dia estava contaminada com fuligem de fogo, segundo reportagem da TV Globo.

Fotos da Amazónia desmatada invadiram as redes sociais no Brasil e no mundo e aumentaram a pressão sobre Jair Bolsonaro. O presidente, no entanto, disse que as ONG que atuam na proteção ambiental podem estar envolvidas em incêndios ilegais como retaliação por receberem menos verbas desde o seu consulado.

"Pode haver, não estou afirmando, uma ação criminosa dessas ONG para chamar a atenção precisamente contra mim, contra o governo do Brasil. Esta é a guerra que enfrentamos. Faremos todo o possível e impossível para conter o fogo criminoso", disse Bolsonaro, sem apresentar provas para sustentar a acusação.

Representantes dessas ONG repudiaram a afirmação, assim como a comunidade internacional, que se tem mobilizado contra o Brasil, nomeadamente através do presidente francês Emmanuel Macron. Na sequência, Bolsonaro e o seu ministro da economia sugeriram que a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, era feia, o que aumentou o desconforto diplomático entre os dois países. Pelo meio, o Planalto também trocou acusações com os governos da Noruega e da Alemanha.

No país e no mundo, entretanto, realizaram-se manifestações em, pelo menos, 40 cidades, sob a liderança da produtora e atriz Paula Lavigne que classificou a política de Bolsonaro de "criminosa".