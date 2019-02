Bolsonaro está com uma pneumonia

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não teve alta hospitalar esta quarta-feira, tal como estava previsto, porque voltou a ter febre e apresenta sintomas de pneumonia.

No entanto, o chefe de estado manifestou-se despreocupado com o seu estado de saúde, esta quinta-feira, numa publicação na rede social Twitter. "Cuidado com o sensacionalismo. Estamos muito tranquilos, bem e seguimos em frente".

Uma tomografia ao tórax e ao abdómen revelou que Bolsonaro está a recuperar, segundo o boletim médico divulgado pelo centro hospitalar onde o presidente se encontra internado, na zona sul de São Paulo. Para a pneumonia, os médicos reajustaram-lhe a dose de antibióticos e ainda não é claro se a infeção vai prolongar o período do presidente na instalação hospitalar. ​​​​​Sabe-se sim que continua com restrições nas visitas, por ordem médica.

"Como o Presidente está numa fase em que lhe estão a ser administrados antibióticos por, no mínimo, sete dias, o prazo da alta não será antes desses sete dias, que é exatamente o tempo de ação do antibiótico para combater uma eventual infeção", dizia o porta-voz do Governo, Otávio Rêgo Barros, esta segunda-feira.

Bolsonaro tem realizado reuniões com os seus ministros apenas por videoconferência, tendo o gabinete da Presidência da República sido transferido para o hospital Albert Einstein enquanto o presidente estiver a recuperar da nova cirurgia.

O chefe de estado brasileiro foi submetido a uma nova cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que possui desde setembro, mês em que foi esfaqueado durante uma iniciativa de campanha eleitoral em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais.