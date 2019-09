Bolsonaro confirma que irá à Assembleia-Geral da ONU falar sobre a Amazónia

"Vou comparecer na ONU nem que seja de cadeira de rodas, de maca, vou comparecer. Porque eu quero falar sobre a Amazónia", disse Bolsonaro, à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.

"Com bastante conhecimento, com patriotismo, [vou] falar sobre essa área ignorada por tantos Governos que me antecederam. Ela [Amazónia] foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazónia", acrescentou.

Bolsonaro vai ser submetido a uma nova cirurgia no próximo domingo (8 de setembro) para corrigir uma saliência que surgiu no local onde fez três cirurgias após ter sofrido um atentado na campanha eleitoral. Os médicos estimam que o chefe de Estado brasileiro deverá ficar 10 dias em repouso após esta nova cirurgia. A Assembleia-Geral da ONU começa no dia 20 de setembro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Declarações de Bolsonaro em favor da exploração agrícola e mineira em áreas ocupadas pela floresta e a lenta resposta do Governo brasileiro às queimadas na Amazónia provocaram uma crise diplomática internacional.

O Presidente de França, Emmanuel Macron, chegou a avisar em agosto que o seu país poderá retirar o apoio ao acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul (bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), anunciado em julho, se Bolsonaro não reverter políticas ambientais de preservação da Amazónia.

Os incêndios na Amazónia brasileira em agosto atingiram 30.901 focos, quase o triplo do mês de julho, conforme dados relatados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no último domingo. Segundo o relatório, com base em imagens de satélites, a quantidade é a mais elevada para esse mês desde 2010 e excede em 196% as 10.421 fontes de incêndio registadas em agosto do ano passado.

Entre janeiro e agosto de 2019, a Amazónia brasileira contabilizou 46.825 fontes de incêndio, 11% mais do que o registado nos mesmos meses do ano anterior.