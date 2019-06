Bispo escolta migrantes pela fronteira para protestar contra Trump

Carolina Deslandes compôs música para pai e filha afogados no Rio Grande

"As mortes de Óscar e de Valeria são um falhanço em responder à violência e ao desespero"

Mark Seitz, bispo católico de El Paso, escolta migrantes para trás e para a frente na fronteira entre o México e os EUA para protestar contra a política migratória da Administração norte-americana de Donald Trump. Estas obrigam a que os requerentes de asilo permaneçam no México enquanto os seus pedidos estão a ser analisados.

Em maio 144 mil migrantes pediram asilo na fronteira entre o México e os EUA. Os números ultrapassam as capacidades dos serviços fronteiriços e muitos, sobretudo crianças, foram mantidos em instalações sem higiene e em condições desumanas. 15 mil requerentes de asilo encontram-se atualmente em território mexicano à espera de ver o seu pedido analisado na fronteira, noticiou o canal de notícias KVIA-TV, de El Paso, no Texas.

"Há carências graves a nível de acesso a abrigo, comida, ajuda legal e serviços básicos" em Ciudad Juarez, onde muitos migrantes estão à espera para conseguir entrar em território norte-americano, disse o bispo, de 65 anos. "Um governo e uma sociedade que vê as crianças migrantes e as suas famílias como ameaça, um governo que trata crianças a cargo dos EUA como animais, um governo e uma sociedade que vira as costas a mães grávidas, bebés e famílias que chegam a Ciudad Juarez sem consciência dos desafios esmagadores desta cidade... este governo e esta sociedade não estão bem", constata o religioso, que é natural do Wisconsin, mas foi ordenado bispo de El Paso pelo Papa Francisco em 2013.

Bispo Mark Seitz caminha de mãos dadas com Cesia, uma criança migrante das Honduras, que ele ajudou, juntamente com a família da mesma, a chegar a El Paso, no Texas, para pedir asilo aos EUA © Reuters/José Luis Gonzalez

Esta semana Mark Seitz rezou e caminhou com uma família de migrantes das Honduras pela Lerdo International Bridge em El Paso, fronteira entre o México e os EUA, no Texas, para ajudá-los a apresentar o seu pedido de asilo. De mãos dadas com ele, a pequena Cesia, bebendo um copo de sumo, a acompanhá-los, uma multidão de repórteres.

"Como líder católico e cristão na zona de fronteira sou, muitas vezes, apelidado de médico da alma, disse, em inglês e em espanhol, citado por vários media internacionais, como o site do jornal Independent. "Aqui na fronteira entre os EUA e o México como é que nós podemos diagnosticar o estado da alma do nosso país?", questionou-se, manifestando-se contra a estigmatização que os EUA estão a fazer em relação àqueles que buscam ajuda.

O "Ato de Fé" do bispo Seitz, assim chama ao seu protesto contra a Administração Trump, surgiu na mesma semana em que a fotografia de um pai e de uma menina hondurenhos, afogados no Rio Grande, correu mundo e suscitou grande indignação. Óscar e Valeria, tal como esta família que o religioso ajudou, queriam chegar a território norte-americano.

Após muita polémica e acesas trocas de acusações entre os republicanos do presidente e a oposição democrata, o Congresso dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira uma ajuda financeira urgente de 4,6 mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros) para responder à situação na fronteira com o México. A verba disponibilizada permite financiar a receção de menores, mas também reforçar o controlo na fronteira entre os EUA e o México.