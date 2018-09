Bebé real a caminho? Mãe de Meghan Markle está a ter "lições de avó"

Meghan Markle recebeu a visita da mãe no último fim-de-semana.

Meghan Markle, a mulher do príncipe Harry, tem tido destaque pela imprensa internacional, sobretudo devido aos rumores de gravidez, na sequência das escolhas dos seus últimos looks.

Recentemente, o jornal britânico The Daily Star conta que Doria Ragland, a mãe da atriz, está a tirar um curso de ama em Los Angeles, nos EUA.

"A Doria está a ter aulas especializadas em cuidados com os recém-nascidos através da Cradle Company em Pasadena, Los Angeles. Duas das professoras, Brandi e Hannah, estão a treinar Doria em sua casa, a uma hora e meia de distância, para evitar atrair atenções indesejadas", contou uma fonte ligada à mãe da atriz.

É provável que em breve Doria se mude para o Reino Unido, para estar mais próximo da filha.

"A Meghan não quer contratar ninguém estranho quando tiver o primeiro filho. Ter a mãe como ama parece-lhe ser a melhor opção. Ainda mais porque é algo que a Doria sempre quis fazer. Ela já é especialista em ioga pré-natal", afirma a mesma fonte.

"Ela aprendeu tudo, desde consultoria em amamentação e aleitamento, cuidados básicos com o bebé, RCP e primeiros socorros. O curso também cobre o treinamento do sono para mais tarde, desmame e ajuda à nova mãe com a sua recuperação", acrescentou.

Não foi adiantada nenhuma data para a transferência de Doria Ragland para o Reino Unido.

Este será o primeiro filho em comum entre a atriz e príncipe, sexto na linha de sucessão ao trono britânico, desde o enlace do passado dia 19 de maio.

"Apesar de Doria gostar da sua própria vida e liberdade, ela também quer estar aqui para a sua filha e futuro neto. Com a sua nova qualificação e treinamento para acrescentar ao seu papel de avó, ela estará pronta para dar à sua filha uma ajuda prática dentro do Palácio, quando o novo Príncipe ou Princesa chegar", disse o The Daily Star.