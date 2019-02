Nasceu com 268 gramas, lutou e venceu. O bebé mais pequeno do mundo já foi para casa

Nasceu às 24 semanas e com apenas 268 gramas. Depois de ter passado cinco meses no Hospital Universitário Keio, em Tóquio, o bebé recebeu alta na semana passada. A comunidade médica considera-o o mais pequeno prematuro do mundo a sobreviver com um peso tão baixo.

O menino nasceu em agosto passado por cesariana - de emergência - e era tão pequeno que o seu pequeno corpo cabia no centro de duas mãos em concha, conta a BBC.

Durante todos estes meses, o prematuro esteve nos cuidados intensivos e quando atingiu o peso de três quilos e duzentos gramas começou a ser alimentado normalmente.

"Só posso dizer que estou feliz por ele ter crescido tanto porque, honestamente, eu não tinha a certeza de que ele pudesse sobreviver", disse a mãe do menino, de acordo com o hospital.

A criança saiu do hospital cinco meses após o nascimento e com 3,200 quilos. Já se alimenta normalmente. © KEIO UNIVERSITY HOSPITAL

O médico Takeshi Arimitsu, que acompanhou o crescimento da criança, disse à BBC que ele era o mais pequeno bebé a receber alta do hospital, segundo os registos da Universidade de Iowa. Uma prova de que "existe a possibilidade de que os bebés possam sair do hospital com boa saúde, apesar de terem nascido pequenos", acrescentou.

O recordista anterior era também um menino nascido na Alemanha: pesava 274 gramas.

O Hospital Universitário Keio revelou que a taxa de sobrevivência de bebés nascidos com menos de um quilo, no Japão é de cerca de 90%. No entanto, para os que nascem com menos de 300 gramas, essa probabilidade desce para 50%.

Entre os bebés muito pequenos, a taxa de sobrevivência é mais baixa para os rapazes. A razão ainda é desconhecida, mas os especialistas acreditam que possa estar relacionado com o desenvolvimento mais lento dos pulmões de bebés do sexo masculino.