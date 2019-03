Barbie lança primeira boneca Maori em edição especial para o dia da mulher

A companhia Mattel lançou uma edição especial para celebrar o 60º aniversário da Barbie e o dia internacional da mulher. Nesta edição foram selecionadas 20 mulheres de 18 países, incluindo a jornalista Melodie Robinson. É a primeira mulher Maori a ser representada numa boneca da Barbie.

Robinson foi jogadora internacional de rugby e ganhou dois campeonatos enquanto jogadora da equipa feminina da Nova Zelândia, The Black Ferns. Em 2002, tornou-se jornalista da Sky Sport e apresentadora.

"Ok, é muito bom ser selecionada para inspirar raparigas através da primeira Barbie da Nova Zelândia - Ela é Maori... E comentadora! Faz parte do programa de modelos da Mattel para ajudar as jovens a acreditar que podem ser qualquer coisa. Neste caso podes ser jornalista desportiva... apresentadora... Ou comentadora", publicou Robinson no seu Instagram.

Prue Kapua, a Presidente Nacional da Liga do Bem-Estar das Mulheres Maori, afirmou que esta boneca da Nova Zelândia representa algo muito positivo para a comunidade. "Nós temos bonecas que refletem mulheres Maori, mas é a primeira vez numa marca mundial. É uma coisa muito positiva em termos de consciência", afirmou à BBC.

Segundo Melodie Robinson, a companhia percebeu que todas as suas Barbies são semelhantes, por isso querem diversificar os seus modelos. "Esta é uma forma das pessoas verem as suas etnias refletidas em brinquedos", referiu a jornalista.

Os últimos modelos da Barbie honram várias mulheres com diferentes profissões entre elas a tenista Naomi Osaka, a ginasta Dipa Karmakar e a artista visual Chen Man.