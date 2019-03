Bali celebra "Dia do Silêncio" com encerramento do aeroporto e limitação do acesso à internet

A ilha indonésia de Bali encerrou esta quinta-feira o aeroporto internacional e limitou o acesso à internet em dispositivos móveis, como parte da celebração hindu do "Dia do Silêncio", que promove a introspeção e rejeita o materialismo.

Desde as 6.00 horas (22.00 horas de quarta-feira, em Lisboa) e durante 24 horas, o principal destino turístico da Indonésia, onde vive a maior parte da minoria hindu do arquipélago, mergulha num raro silêncio, com lojas fechadas e praias e outras áreas públicas vazias.

"É o anticlímax da azáfama diária durante todo o ano. 'Nyepi' é o drama do silêncio, onde o barulho se transforma em serenidade", escreveu o departamento de Relações Públicas da província de Bali, no Instagram, antes de cessar a atividade nas redes.

A ilha indonésia de Bali, com mais de quatro milhões de habitantes, recebe mais de seis milhões de visitantes todos os anos. Pelo segundo ano consecutivo, o silêncio estende-se aos serviços de dados das empresas telefónicas de Bali, embora o acesso à Internet de banda larga continue em hospitais e outros serviços.

O Dia do Silêncio, ou "Nyepi", celebra o ano novo de acordo com o calendário balinês, que hoje entra no ano de 1941, e também inclui jejum, não trabalhar, viajar, comer, acender luzes, eletrodomésticos ou realizar qualquer atividade lúdica.

Na véspera, realiza-se um desfile de efígies hindus demoníacas e mitológicas, conhecido como "Ogoh-Ogoh", que simboliza a purificação do ambiente e termina com a queima das estátuas no final da procissão.

A celebração hindu é o melhor dia do ano para a observação do céu noturno na ilha, já que praticamente não há luz artificial.