Avião da Norwegian embate em rede de proteção do aeroporto de Gatwick

Um avião da Norwegian Airlines ficou danificado e impedido de prosseguir após ter embatido nas redes de proteção do Aeroporto de Gatwick, em Inglaterra. O Boeing 787 Dreamliner preparava-se esta segunda-feira de manhã para fazer a viagem rumo a Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e o incidente ocorreu quando o avião era rebocado por um veículo aeroportuário em direção à pista e acabou por embater com a traseira na rede. Apesar do susto a bordo, não houve feridos a registar.

Os passageiros foram surpreendido quando a aeronave da Norwegian Air foi empurrada até à barreira de mitigação de ruídos e houve uns momentos de pânico. Após o choque, de imediato os serviços de emergência fizeram deslocar vários veículos para o local. Mas ninguém sofreu ferimentos.

Houve passageiros que registaram o momento e difundiram imagens através das redes sociais.

A companhia aérea disse que o embate danificou o cone da unidade de energia auxiliar na parte traseira da aeronave, que está agora em manutenção. Um porta-voz da Norwegian admitiu o incidente: "Podemos confirmar que uma de nossas aeronaves sofreu danos. Todos os passageiros desembarcaram, sem problemas, e foram auxiliados pela nossa equipa de terra no terminal. A segurança e o bem-estar dos clientes é a nossa maior prioridade", afirmou, adiantando, na altura, que a companhia fazia esforços que conseguir uma aeronave substituta para efetuar a viagem.