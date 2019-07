Avião aterra de emergência e vídeo assustador mostra momento em que avaria aconteceu

Um avião da Delta Airlines foi obrigado a aterrar de emergência, quando voava de Atlanta para Baltimore, na segunda-feira. Um dos motores deixou de funcionar a meio da viagem, mas a tripulação conseguiu aterrar com segurança com 148 passageiros a bordo. Mas um vídeo do momento da avaria mostra momentos assustadores. No entanto, tripulação e passageiros não sofreram ferimentos.

Logan Webb era um dos passageiros da Delta, filmou o momento em que o mecanismo deixou de funcionar, mostrando o eixo do motor. Dentro da turbina, pode observar-se um brilho alaranjado ardente. O vídeo tornou-se viral, despertando nas redes sociais os comentários de pilotos sobre outras situações de problemas com motores.

O porta-voz da Delta disse à comunicação social que assim que se aperceberam da anomalia "a tripulação do voo 1425 da Delta decidiu desviar para Raleigh, conseguindo realizar uma aterragem sem incidentes. Os passageiros acabaram por ser encaminhados para um outro avião que os levou ao destino".



A companhia aérea referiu também que o motor já foi substituído e enviado para o serviço de manutenção da companhia e para uma inspeção detalhada.