Aviação israelita ataca alvos em Damasco

Aviões israelitas atacaram com mísseis alvos próximos de Damasco, na terça-feira, e feriram três soldados sírios. "As nossas defesas aéreas enfrentaram mísseis hostis lançados por aviões de guerra israelitas nos céus libaneses e derrubaram a maioria antes de atingirem os seus alvos", disse uma fonte militar aos media sírios.



Um depósito de armas foi atingido e três soldados ficaram feridos devido ao ataque, disse a fonte.



Um porta-voz militar israelita recusou comentar as notícias. No entanto, a conta do Twitter do exército israelita anunciou que o sistema de defesa aérea foi ativado em resposta a um míssil antiaéreo lançado da Síria.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma organização que monitoriza a guerra a partir do Reino Unido, disse que os mísseis israelitas visaram áreas rurais a oeste e a sudoeste de Damasco. "Vários mísseis atingiram depósitos de armas do Hezbollah ou de forças iranianas", disse o Observatório.



Israel tem respondido com ataques específicos a alvos iranianos em resposta à influência crescente de Teerão, um aliado do presidente sírio Bashar al-Assad.



Ao longo de meses, a força aérea de Israel atingiu dezenas de depósitos ou de transferências de armas iranianas para o movimento libanês Hezbollah.