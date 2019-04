Ativista sueca que luta pelo clima: "Temos que estar preparados para lutar muito tempo"

"Temos que estar preparados para lutar muito tempo. Semanas e meses não serão suficientes, vai levar anos", disse a jovem ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, diante dos cerca de 3500 participantes no protesto sobre o clima em Roma. "O problema básico é que nada está a ser feito para travar a catástrofe ambiental", acrescentou.

O protesto "Sextas pelo Futuro" reuniu cerca de 3500 pessoas na Piazza del Popolo, em Roma, segundo a polícia italiana.

"Há quem diga que estamos a perder tempo de aulas. Nós dizemos que estamos a mudar o mundo. Vamos continuar a lutar pelo nosso futuro e pelo planeta. Ciao Roma!", disse à multidão, segundo a agência italiana Ansa.

"Nós não estamos a sacrificar a nossa educação e a nossa infância para os adultos e políticos nos dizerem o que acham ser politicamente possível na sociedade que criaram", afirmou. "Não saímos à rua para tirar selfies e ter as pessoas a dizerem-nos como admiram o que estamos a fazer. Nós, as crianças, estamos a fazer isto para acordar os adultos, porque queremos que atuem, porque queremos a nossa esperança e os nossos sonhos de volta"., acrescentou, dizendo que os jovens estão fartos de mentiras e promessas quebradas.

Na véspera do protesto, Greta esteve com o Papa no Vaticano. A ativista sueca, que fez greve às aulas em nome do clima, inspirou milhares de jovens em todo o mundo a seguirem o seu exemplo.