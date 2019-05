Atirador faz 11 mortos e seis feridos em Virginia Beach

Um atirador entrou num edifício municipal de Virginia Beach, junto ao tribunal da cidade, e atingiu 11 pessoas mortalmente e fez seis feridos, segundo reportaram vários media norte-americanos e foi confirmado pela polícia local.

O atirador, que também acabou por ser abatido mortalmente, seria um funcionário público de longa data de Virginia Beach, de acordo com o chefe de polícia da cidade, Jim Cervera, que adiantou ainda que o tiroteio ocorreu em vários andares do edifício.

"Este é apenas um dia horrível. E muitas pessoas estão em cena aqui. Apenas nossos pensamentos são para as vítimas e famílias. Estamos trabalhando com a nossa força policial, socorristas, nossos pais no hospital e apenas certificando-se nós cuidamos de todos agora ", disse o governador da Virgínia, Ralph Northam, aos repórteres, à chegada ao local.

Um policial de Virginia Beach foi baleado pelo suspeito e acabou salvo por seu colete à prova de balas, disse o chefe de polícia de Virginia Beach."O suspeito atirou em um policial. Os policiais devolveram fogo e o suspeito morreu", precisou Jim Cervera.

A polícia suspeita que o atirador, funcionário público, estava ressentido com questões laborais e terá sido esse o motivo que o levou a abrir fogo indiscriminadamente no edifício municipal, segundo reportam vários media norte-americanos, como a CBS.

No Twitter, o senador da Virginia Tim Kaine disse estar "devastado" com as notícias do tiroteio.