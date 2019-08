Aterragem "majestosa" no aeroporto de Londres já se tornou viral

© Foto via Twitter Emirates

Um avião da Emirante, a principal companhia área dos Emirados Árabes Unidos, aterrou de forma "majestosa", esta quinta-feira, no aeroporto Gatwick, Londres. O airbus A380, que vinha do Dubai, saiu do nevoeiro e pousou na terra, deixando quem assistia impressionado.

A companhia aérea partilhou um vídeo do momento nas suas redes sociais, acompanhado pela descrição: "É assim que se faz uma entrada em grande". A publicação mereceu comentários como "majestoso" ou "lindo".

O A380 é o maior avião de transporte de passageiros do mundo, sendo que cerca de metade da frota deste modelo que existe pertence à companhia aérea do Médio Oriente, que tem 162 aparelhos. Tem capacidade para 500 passageiros e autonomia de 15 200 quilómetros. No entanto, a aposta nestes aviões não se revelou um sucesso mundial e o fabricante já anunciou que deixará de os produzir até 2021.

Mais de 200 milhões de passageiros já viajaram em A380, nos 222 aparelhos atualmente utilizados por 13 companhias aéreas. E em junho deste ano, a Emirante lançou a rota do A380 mais curta do mundo, numa viagem entre o Dubai e Muscat, Omã. Tem a duração de uma hora e quinze minutos.

O maior avião de passageiros do mundo aterrou em Beja em julho do ano passado.