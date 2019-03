Assistentes de bordo da Virgin Atlantic já não são obrigadas a usar maquilhagem

As assistentes de bordo da companhia aérea Virgin Atlantic, do Reino Unido, vão deixar de ser obrigadas a usar maquilhagem nos voos da empresa. Além disso, conta o The Guardian, a companhia irá fornecer calças à tripulação feminina como parte do uniforme padrão.

Para a empresa, esta decisão representa uma "mudança significativa" num setor onde geralmente é esperado que a mulher invista bastante na sua imagem. Segundo o jornal britânico, embora as companhias aéreas de baixo custo tenham regras menos exigentes relativamente à maquilhagem, a maioria das empresas internacionais diz inclusive que tipo de produtos de beleza devem ser comprados.

De acordo com as novas diretrizes, os homens e as mulheres que trabalham como assistentes de bordo podem usar maquilhagem, se for essa a sua vontade, desde que respeitem as cores de batons e bases definidas pela empresa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Conhecidas pela farda vermelha e branca, as mulheres passam, ainda, a ter à disposição umas calças vermelhas, que anteriormente só eram fornecidas se fossem solicitadas.

Mark Anderson, vice-presidente da empresa, diz que foram ouvidas as opiniões dos funcionários e que as novas diretrizes não só "oferecem um maior nível de conforto", como permitem que dar-lhes mais opções sobre a forma como se querem expressar no trabalho.

"Ajudar as pessoas a serem elas mesmas é fundamental para o nosso desejo de sermos a companhia aérea mais amada", referiu Mark Anderson.

As companhias aéreas são frequentemente acusadas de sexismo e de terem regras demasiado rígidas em relação à imagem das assistentes de bordo. Existem diversos relatos de mulheres que dizem ter sofrido assédio sexual durante os voos.