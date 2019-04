Assange detido após sete anos na embaixada do Equador em Londres

A polícia britânica anunciou a detenção, esta quinta-feira, do fundador da WikiLeaks, Julian Assange, na embaixada do Equador em Londres.

Assange estava refugiado na embaixada há sete anos.

A detenção surge ao abrigo de um mandado de captura emitido em 29 de junho de 2012, depois de não ter aparecido em tribunal. Assange será presente aos juízes assim que possível, segundo o comunicado da Scotland Yard.

Os agentes "foram convidados a entrar na embaixada pelo embaixador, depois de o governo equatoriano ter retirado o asilo político" ao fundador da WikiLeaks.

Assange, de 47 anos, refugiou-se na Embaixada do Equador a 19 de junho de 2012, temendo ser deportado para a Suécia, onde enfrentava um processo de violação e agressão sexual, e, a partir desse país, ser entregue às autoridades norte-americanas, que investigavam a WikiLeaks. Nos EUA - onde oficialmente não há nenhuma acusação contra o fundador da WikiLeaks - este alegava poder enfrentar a pena de morte.

O Equador confirmou ter-lhe dado asilo político em agosto de 2012, mas teria renunciado ao asilo em dezembro de 2017, parte de um processo para receber a nacionalidade equatoriana.

O ativista australiano fundou em 2006 a WikiLeaks, uma organização especializada na análise e publicação de informações secretas sobre guerra, espionagem e corrupção. Desde então, já divulgaram milhões de documentos. Saltaram para a ribalta em 2010, após a revelação de um vídeo de um bombardeamento norte-americano no Iraque, no qual morreram vários civis, ao qual se seguiu a divulgação dos diários do Afeganistão e do Iraque e da correspondência diplomática dos EUA.

(Em atualização)