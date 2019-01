As rodas nem sempre funcionam, lembra fotógrafo de Obama a Trump

É um exercício recorrente da parte do antigo fotógrafo da Casa Branca, Pete Souza: comentar os atos e as palavras do atual Presidente americano, Donald Trump, com imagens do ex-chefe de Estado Barack Obama, através da sua conta no Instagram.

Desta vez, Pete Souza - que tem ascendência portuguesa - partilhou uma foto onde se vê Obama num simulador de condução, para avisar com humor Trump sobre um problema potencial com o muro proposto para a fronteira entre os EUA e o México.

"Às vezes as rodas não funcionam. O mesmo acontece com os muros", legendou o ex-fotógrafo da Casa Branca, que também se referiu a comentários incorretos de Trump, como classificou o jornal Huffington Post, quando o Presidente americano comparou rodas a muros durante a sua visita à fronteira no Texas na quinta-feira.

Na ocasião, Trump replicou contra os que argumentam que os muros "são medievais". "Bom, também as rodas são. E uma roda é mais velha que um muro. E eu olhei, para cada carro lá fora - até para os realmente caros que os Serviços Secretos usam e acreditem são mesmo caros. E disse: 'Todos eles têm rodas?'. Sim. Então pensei que era medieval. A roda é mais antiga que o muro, sabem? E há algumas coisas que funcionam. Sabem o quê? Uma roda funciona e um muro funciona."

Pete Souza não perdeu a oportunidade de lembrar o óbvio: não, senhor presidente, nem sempre as rodas funcionam. Como os muros.