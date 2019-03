Parlamento rejeita todas as oito opções alternativas de Brexit

May diz que se demite depois do Brexit

Depois de, na segunda-feira à noite, terem aprovado a emenda Letwin, para retirar ao governo as rédeas do Brexit, os deputados da câmara dos Comuns votaram esta quarta-feira à noite oito opções de votos indicativos.

Apesar de tudo, o resultado não era vinculativo e o governo da primeira-ministra Theresa May, do Partido Conservador, avisara de antemão que não o iria implementar ou negociar com a União Europeia. Mas não precisou de chegar a tanto. Todas as opções foram rejeitadas e os deputados demonstraram que não conseguiram uma maioria alternativa ao plano de May.

Numa reação imediata ao resultado, o ministro do Brexit, Stephen Barclay, afirmou no Parlamento que este revelou que não existe qualquer maioria na câmara dos Comuns e qualquer alternativa ao acordo do Brexit de May. "Se os deputados querem sair com um acordo então têm que apoiar o acordo de retirada".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Estas eram as oito opções de voto vinculativo em que os deputados votaram, de uma só vez, por cruzes, durante 30 minutos. E os resultados da votação, que foram anunciados, pelo speaker John Bercow, pouco antes das 22.00

Opção B

(Baron)

O Reino Unido deixa a União Europeia a 12 de abril sem um acordo

Sim - 160

Não - 400

Diferença - 240

Opção D

(Boles)

Mercado Comum versão 2.0 e uma declaração política revista para aceder à EFTA e ao Espaço Económico Europeu (EEE), um acordo abrangente sobre uma união aduaneira

Sim - 188

Não - 283

Diferença - 95

Opção H

(Eustice)

Permanecer no Espaço Económico Europeu, re-aderir à EFTA logo que possível, procurar um acordo com a UE sobre a fronteira entre as duas Irlandas e um sobre um acordo agro-pecuário



Sim - 65

Não - 377

Diferença - 312

Opção J

(Clarke)

Emendar a declaração política para ter um acordo entre o Reino Unido e a UE sobre uma união aduaneira



Sim - 264

Não - 272

Diferença - 8

Opção K

(Corbyn)

Emendar a declaração política no sentido de garantir: uma união aduaneira, um alinhamento mais próximo com o mercado único, com instituições partilhadas, um alinhamento dinâmico de direitos, uma participação nas agências e programas [da UE], uma cooperação na área da segurança [com a UE]



Sim - 237

Não - 307

Diferença - 70

Opção L

(Cherry)

Revogar o Artigo 50º se não for aprovado nenhum acordo do Brexit no Parlamento britânico no penúltimo dia estabelecido nos prazos previstos pelo Artigo 50º do Tratado de Lisboa



Sim - 184

Não - 293

Diferença - 109

Opção M

(Beckett)

Fazer com que o acordo de retirada esteja sujeito a um voto popular de confirmação, ou seja, um segundo referendo precedente à aprovação no Parlamento de qualquer acordo de saída



Sim - 268

Não - 295

Diferença - 27

Opção O

(Fysh)

Se não for aprovado o acordo de retirada, ter, de imediato, um acordo com a UE: este deve versar sobre os temas do comércio livre, da paralisação do reconhecimento mútuo de standards, da facilitação de acordos aduaneiros, do pagamento de contribuições do Reino Unido à UE durante um período de dois anos



Sim - 139

Não - 422

Diferença - 283