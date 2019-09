As férias do líder do Ciudadanos no "paraíso sem pobrezinhos" da Comporta

"Albert Rivera, Malú e as férias de jet set no paraíso sem probrezinhos", titula, este sábado, o jornal El Mundo num artigo sobre as férias do líder do Ciudadanos na Comporta, piscando o olho à polémica frase de Cristina Espírito Santo, ao Expresso, em 2013, e ao muito que aconteceu desde então. Da queda do BES, liderado por Ricardo Salgado, em 2015, à transformação da zona no destino mais selvagem e exclusivo da Europa, como o próprio jornal espanhol o classificou, explicando "por que razão todos os betos querem veranear na Comporta".

O líder do Ciudadanos passou pela Comporta em agosto com a namorada, a cantora Malú, sobrinha de Paco de Lucía. Segundo o jornal, ficaram instalados num propriedade que permanece nas mãos da família Espírito Santo. "Casas que não costumam ser arrendadas, mas que quando são o preço pode rondar os mil euros por noite", escreve o El Mundo.

O casal terá passado 15 dias em Brejos da Carregueira e, durante esse período, teve uma existência muito discreta nas redes sociais, como nota o El Mundo. O único vislumbre das férias, sem referir localização, é um curto vídeo publicado pela artista na sua conta de Instagram na segunda semana de agosto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta não foi a primeira vez que Albert Rivera, 39 anos, e Malú, 37, estiveram na Comporta. Foi também este o local escolhido pelo casal no início de maio para passar uns dias após as eleições legislativas espanholas, a 28 de abril, em que o Ciudadanos aumentou para 57 o número de deputados no Congresso (em 2016 tinha eleito 32).

Nessa altura, Albert Rivera e Malú foram reconhecidos por turistas espanhóis enquanto faziam compras num supermercado. O político não quis ser fotografado. E pelo menos para o político, Portugal é já destino conhecido. Esteve por cá com a anterior namorada e com a ex-mulher e mãe da filha.

E quando o El Mundo se refere à zona de Brejos da Carregueira, na Comporta, como destino do jet set é porque é (ou já foi) destino de férias de Madonna e Angelina Jolie, Rania da Jordânia, Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. E do designer Philippe Starck ou da ex-modelo francesa Inés de la Fressange, que trouxe a sua grande amiga Carolina do Mónaco.