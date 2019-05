Anel de diamantes confirma. Primeira ministra da Nova Zelândia está noiva

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, está noiva do seu companheiro Clarke Gayford. A notícia, já confirmada por um porta-voz da governante, surgiu depois de Ardern ter estado presente numa cerimónia esta sexta-feira com um anel de diamante no dedo médio da mão esquerda. De acordo com fonte oficial o casal ficou noivo durante a Páscoa.

No ano passado, Jacinda Ardern foi mãe do primeiro filho do casal, uma rapariga que se chama Neve Te Aroha. No início do ano e perante perguntas sobre se iria propor ao companheiro, o apresentador de televisão Clarke Gayford, um outro tipo de comportamento, salientou que nunca o faria.

Ardern tornou-se a segunda governante a nível mundial a dar à luz enquanto cumpre funções governativas. A primeira foi Benazir Bhutto, duas vezes primeira ministra do Paquistão.

Na altura, sublinhou que seria o companheiro a ficar em casa a tomar conta da filha de ambos. "Tenho muita sorte. Tenho um parceiro que pode estar ao meu lado e pode assumir essa responsabilidade."