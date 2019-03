Ameaças de morte à autora da petição para revogar o Brexit

A professora universitária reformada, de 77 anos, que iniciou a mais bem-sucedida petição de sempre no Reino Unido, recebeu três ameaças de morte pelo telefone e viu a sua conta no Facebook pirateada. "Quem deseja assim tanto o Brexit, que está preparado para matar?", reagiu Margaret Anne Georgiadou.

A cidadã britânica anunciou também no Twitter que devido ao facto de ter sido alvo de uma "torrente de insultos" iria encerrar a conta de Facebook.

Georgiadou, que se encontra em Chipre, pediu ainda através do Twitter para os manifestantes cantarem o famoso hino You'll Never Walk Alone.

A sua petição, Revogar o Artigo 50.º e Permanecer na UE, criada no dia 12 de fevereiro, teve um boom a partir de quarta-feira, no dia em que a primeira-ministra Theresa May, numa declaração ao país, culpou os deputados pelo impasse quanto ao acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia. "O governo afirma repetidamente que sair da UE é 'a vontade do povo'. Temos de pôr termo a esta afirmação, provando agora a força do apoio público à permanência na UE. Um referendo pode não acontecer - por isso, votem agora", lê-se na petição.

No top das petições

A afluência à petição foi de tal ordem que o site das petições esteve várias horas indisponível. Na tarde de sábado tinha passado 4,5 milhões de assinaturas - a petição mais popular de sempre. A segunda petição (e já agora, a quarta) da lista pede um segundo referendo ao Brexit. Chegou aos 4,1 milhões de assinaturas, enquanto a quarta, iniciada pelo jornal Independent com o mesmo objetivo, alcançou 1,2 milhões de assinaturas. A terceira petição mais popular pedia ao Parlamento para impedir uma visita de Estado de Donald Trump porque iria causar embaraço à rainha devido à "misoginia e à vulgaridade" do presidente dos Estados Unidos.

Ao atingir a marca das cem mil assinaturas, uma petição pode ser selecionada para debate na Câmara dos Comuns. Qualquer cidadão britânico ou com estatuto de residente no Reino Unido pode subscrever o documento.

Às ameaças à autora da petição seguiu-se uma notícia do bloggerGuido Fawkes, na qual se alega que Margaret Georgiadou fez ameaças no Facebook a Theresa May, entre outras mensagens em que pedia informações sobre a compra de armas. Este artigo foi replicado pelo Daily Mail, um dos jornais britânicos mais lidos. Recordemos, porém, que a professora reformada, de 77 anos, afirma que a sua conta de Facebook foi pirateada.