Ameaças de bomba faz evacuar vários tribunais alemães

Os tribunais de Potsdam, Kiel, Erfurt e Magdeburgo, na Alemanha, foram evacuados na manhã desta sexta-feira depois de terem recebido ameaças de bomba através de email.

De acordo com informações da polícia de Brandenburgo, as autoridades policiais estiveram nos locais sob ameaça, tendo em Potsdam, arredores de Berlim, passado em revista os locais com a ajuda de cães especializados na deteção de explosivos. Não foi encontrado nada suspeito, assim como nos outros tribunais em que foram recebidas as ameaças.

Segundo o jornal alemão Hannoversche Allgemeine Zeitung, não é a primeira vez que os tribunais alemães recebem este tipo de ameaças. Já esta semana, no estado de Schleswig-Holstein, vários edifícios judiciais foram alvo deste tipo de intimidações, que viriam a revelar-se falsas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em Weisbaden, no estado de Hesse, o edifício do tribunal também foi evacuado, mas porque foi encontrado um objeto suspeito.