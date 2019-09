Além do furacão Dorian, há mais duas tempestades tropicais no Atlântico

Bahamas prestam socorro às vítimas de furacão com auxílio dos EUA e Reino Unido

O furacão Dorian, agora de categoria 2, avança lentamente em direção aos EUA, depois de ter devastado o arquipélago das Bahamas, mas não é a única tempestade tropical no Atlântico. O Fernand, que está no Golfo do México, deverá atingir ainda esta quarta-feira o México e a Gabrielle acaba de se formar a oeste de Cabo Verde, informa o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

Há ainda 50% de probabilidade de, nas próximas 48 horas, se formar uma quarta tempestade tropical no Atlântico, com uma perturbação atualmente ao largo das Bermudas.

Depois de ter deixado um rastro de destruição e pelo menos sete mortos nas Bahamas, o Dorian avança lentamente (a 13 km/h) para norte ao largo da costa da Florida, com ventos que podem atingir os 175 km/h. O furacão continua muito perigoso, com as atuais previsões a indicar que deverá passar muito perto da costa, sem contudo chegar a atingir diretamente terra. Mas a qualquer momento pode haver uma mudança de trajetória.

Já a tempestade tropical Fernand, com ventos de 80 km/h, vai atingir a costa norte do México, devendo perder rapidamente a intensidade depois disto. É a sexta tempestade a receber nome nesta época de furacões no Atlântico, que se prolonga até final de novembro.

A oeste de Cabo Verde, a sétima tempestade a receber nome (quando os ventos ultrapassam os 62 km/h) é a Gabrielle -- a lista de nomes segue a ordem alfabética, alternando entre nomes femininos e masculinos. Os ventos são atualmente de 64 km/h e a expectativa é que siga mais para norte.

Próximo das Bermudas há 50% de hipóteses de, nas próximas 48 horas, se formar o Humberto -- o próximo nome da lista.

Mas os furacões e tempestades não são exclusivos do Atlântico. No Pacífico, o furacão Juliette afasta-se da costa do México com ventos de 177 km/h.