Aeroporto de Roma encerrado devido a incêndio

O aeroporto de Ciampino, em Roma, que é usado pela low cost Ryanair, foi encerrado esta terça-feira devido a um incêndio no terminal, informou a companhia, citada pela agência Reuters.

"O aeroporto foi encerrado por precaução", explicou uma porta-voz dos Aeroportos de Roma.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, o fogo começou pelas oito da manhã (menos uma hora em Lisboa) e os passageiros na zona das partidas foram imediatamente retirados do local e deslocados para uma zona no exterior do aeroporto. Foram avisados antes que soasse o alarme de incêndio e a evacuação terá decorrido de forma ordeira, adianta o mesmo jornal.

Pelo menos sete voos foram já desviados para o outro aeroporto de Roma, o aeroporto de Fiumicino. O incêndio já foi dominado e, até ao momento, não há registo de feridos.

Em atualização