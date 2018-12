Aeroporto de Gatwick reaberto. Polícia não localizou drones

A pista do aeroporto de Gatwick, em Londres, depois de ter estado fechada durante mais de um dia por causa dos drones.

O aeroporto garantiu que a pista está "neste momento disponível" e um limitado número de aviões já estão escalados para levantar voo e aterrar durante a manhã. Segundo o jornal The Guardian, espera-se que durante amanhã cerca de 700 voos saiam de Gatwick, o segundo maior aeroporto de Londres.

Na quinta-feira, a TAP informou que iria operar dois voos extra entre Lisboa e Heathrow, na região de Londres, para minimizar o impacto para os seus passageiros do encerramento temporário de Gatwick.

Fonte oficial da transportadora aérea disse à agência Lusa que a primeira ligação estava prevista para esta manhã e que a segunda tem saída prevista pelas 14:40.

"Com estes dois voos extra - um deles numa aeronave de maior capacidade, usada normalmente nos voos do longo curso [A330]- , a TAP pretende minimizar o impacto nos seus passageiros do encerramento temporário do aeroporto de Gatwick", acrescentou a mesma fonte.

De acordo com a BCC, milhares de passageiros aguardam ainda a regularização dos voos. Mais de 126 mil passageiros devem voar ainda hoje depois de 110 mil pessoas terem ficado retidas na quinta-feira.

Até agora, a polícia não conseguiu localizar os drones ou o seu piloto. A falar à BBC esta manhã, o chefe de operações de Gatwick, Chris Woodroofe, reconheceu que os acontecimentos das últimas 24 horas mostraram que os aeroportos internacionais têm de se preparar melhor para este tipo de ameaças: "Temos de trabalhar quer com os fornecedores de tecnologia quer com os governos para lidar com este risco".

A presença do primeiro drone perto da pista foi detetada às 21.00 de quarta-feira, obrigando a cancelar descolagens e aterragens naquele aeroporto.

A polícia acredita que este é um ato deliberado para causar perturbações no aeroporto, em plena época natalícia, altura em que a Administração de Gatwick prevê que passem pelos terminais do aeroporto cerca de 2,9 milhões de passageiros. Apesar de tudo as autoridades de Sussex e Surrey, descartam que se trate de uma ação terrorista.