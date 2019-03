Advogado confirmou que Jared e Ivanka usaram emails pessoais para assuntos oficiais

Trump queixa-se (outra vez) de McCain: "Nem me agradeceram o funeral"

O presidente do Comissão de Supervisão e Reforma da Câmara de Representantes, Elijah E. Cummings, do Maryland, revelou esta quinta-feira que Ivanka Trump e Jared Kushner utilizaram contas de email pessoais e outros serviços de mensagens para tratar de assuntos oficiais da Casa Branca de uma forma que viola as leis federais.

O congressista do Maryland explicou que em finais de 2018, o advogado da filha e do genro e conselheiro sénior do presidente Donald Trump confirmou à Comissão que, além da conta de email privada, Kushner utiliza o serviço de mensagens instantâneas encriptadas WhatsApp para tratar de assuntos oficiais da Casa da Branca, incluindo alguns de cariz internacional.

As reações não se fizeram esperar por parte dos democratas, que consideram estas revelações irónicas, uma vez que durante a campanha presidencial de 2016 Donald Trump terá beneficiado do facto de a rival democrata Hillary Clinton estar a ser investigada pelo FBI por ter usado a conta pessoal de email quando era secretária de Estado.

O advogado da filha e do genro de Donald Trump, Abbe D. Lowell, argumentou que Kushner não violou as leis pois tirou screenshots das comunicações e enviou-os para a conta oficial dele da Casa Branca.