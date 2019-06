A raiva de Hemingway por a mulher ter desembarcado primeiro no Dia D

Fingiu que estava no cais para entrevistar enfermeiras, escondeu-se na casa de banho de um navio hospital e só saiu de lá quando percebeu pela agitação que a costa francesa estava perto. Foi assim que Martha Gellhorn se tornou a única mulher a desembarcar no Dia D na Normandia, em Omaha Beach. Uma façanha jornalística que reforçou a fama da americana mas desgostou Ernest Hemingway, também repórter de guerra e romancista já consagrado. Gellhorn era a sua terceira mulher e se a relação já andava mal desde os tempos de ambos na Guerra Civil Espanhola (com traições cruzadas), a verdade é que o escritor nunca aceitou ter ficado para trás a 6 de junho de 1944 e o divórcio não tardou mais de um ano, acabando ao mesmo tempo que a Segunda Guerra Mundial.

Hemingway era nove anos mais velho do que Gellhorn e estava casado pela segunda vez quando conheceu a jornalista numa festa na Flórida em 1936. Em comum tinham as origens no Midwest, ele nascido no Illinois, ela no Missouri. Também partilhavam a paixão pela reportagem em terrenos perigosos e não tardou que estivessem juntos em Espanha, a cobrir a Guerra Civil. Tornaram-se um dos casais famosos do conflito, a par da dupla de fotógrafos Robert Capa e Gerda Taro.

Com a derrota dos republicanos em Espanha, o casal americano instalou-se em Cuba. Hemingway, que, depois da experiência de motorista de ambulâncias na frente italiana durante a Primeira Guerra Mundial, tinha escrito Adeus às Armas, publica Por Quem os Sinos Dobram, que dedica a Gellhorn, com quem casara em 1940. A beleza de Gellhorn (Nicole Kidman foi a escolhida para a interpretar no cinema) prende na época Hemingway, de quem o amigo Scott Fitzgerald dissera "precisar de uma mulher nova a cada novo livro". Durará pouco.

Os preparativos para o Dia D levam Hemingway à Inglaterra. E é um dos quase 600 jornalistas acreditado para cobrir a operação que significará o início do fim de Hitler. Gellhorn trabalha para a mesma revista que o marido, mas apesar da sua determinação em que não será "nota de rodapé da vida de alguém" (ver a biografia assinada por Caroline Moorehead, que a conheceu pessoalmente), não tem lugar nos planos de transporte e, portanto, não deveria ser das primeiras na Normandia.

Desembarque na Normandia teve quase 600 jornalistas acreditados

Hemingway, entretanto, tem um acidente de carro que obriga a ser hospitalizado. Mesmo com os joelhos em mau estado, prepara-se para o Dia D. E chegará à costa francesa, mas depois da mulher, que se infiltrou num navio hospital. Para a sua personalidade de macho é demasiado e a vingança surge na capa da edição da Colliers, em que só o nome dele aparece como enviado especial, apesar de Gellhorn também escrever e de ter visto muito mais do desembarque.

Depois do divórcio, Hemingway volta a casar uma vez mais. Tem três filhos dos dois primeiros casamentos. Em 1954 ganha o Nobel da Literatura, mas o conflito de personalidade, que ao longo de décadas tentou afogar em bebida, leva-o ao suicídio em 1961.

Martha também voltará a casar, para pouco depois se divorciar. Adotou no final da Segunda Guerra Mundial em órfão em Itália. Dedica-se ao jornalismo de guerra e está em todo o lado, do Vietname ao Panamá. "Cinco Travessias do Inferno" é um dos seus livros traduzidos para português. Reforma-se nos anos 1990, já com 80 anos, é só porque está quase cega. Também ela se suicidará, em 1998.