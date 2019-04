Aos 69 anos e após uma década à frente dos destinos de Israel (depois de um primeiro mandato entre 1996 e 1999), Benjamin Netanyahu enfrenta nas eleições legislativas de 9 de abril o primeiro grande desafio desde que regressou à chefia do governo. Fragilizado pelas acusações de corrupção, Bibi tem pela frente outro Benjamin: Benny Gantz, um antigo general que foi seu chefe do Estado-Maior e que aposta no cansaço do eleitorado para afastar Netanyahu do poder.

Se a história política israelita revela alguma coisa é que os eleitores gostam de um líder com currículo militar - Gantz é o 12.º chefe do Estado-Maior israelita a saltar para a política e vários generais já foram primeiros-ministros. Em 1992, Yitzhak Rabin ganhou as eleições, mas acabaria assassinado três anos depois por um extremista que era contra os acordos de paz de Oslo, abrindo caminho à primeira vitória de Netanyahu em 1996.