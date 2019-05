A falsa milionária que conseguiu enganar bancos, hotéis e a elite americana condenada em Nova Iorque

Um dia, o processo teve de ser adiado por Anna ter tido problemas no guarda-roupa, o que levou a juíza Diane Kiesel a discutir com a jovem "Isto é inaceitável e inadequado. Isto não é um desfile de moda."

A falsa milionária, Anna Sorokin foi condenada na passada quinta-feira e irá cumprir uma pena compreendida entre os 4 e os 15 anos, dependendo do seu comportamento. Depois de conhecer a sentença, Anna disse estar arrependida e pediu desculpa pelos erros. A jovem está sob custódia na prisão de Rikers Island, em Nova Iorque, desde outubro de 2017 e a justiça americana decidiu dar-lhe crédito pelo tempo já cumprido, segundo a BBC.

Em abril, Anna foi considerada culpada de várias burlas a pessoas do seu meio social e a instituições como bancos e hotéis no valor de 263 mil euros entre novembro de 2016 e agosto de 2017.

Anna Sorokin - ou Anna Delvey, como foi conhecida durante um ano em Nova Iorque - chegou à Big Apple alegando que era uma jovem herdeira alemã com uma fortuna avaliada em 60 milhões de euros. O dia-a-dia da jovem baseava-se em acordar em hotéis cinco estrelas, onde pagava cerca de 400 euros por noite e escolher a roupa de marca que iria usar na festa exclusiva dessa noite. Até aqui, tudo parece normal para uma milionária mas Anna acabou por se revelar uma impostora.

A questão é: como é que durante quase um ano a jovem conseguiu enganar bancários, trabalhadores de hotel e a elite nova-iorquina e mentir sobre a sua conta bancária?

Nos hotéis de luxo, o aspeto de Anna, as suas roupas e malas de marca e atitude chegaram para convencer os funcionários. Um hotel teve a jovem como hóspede durante meses, sem nenhum cartão de crédito registado. Quando os responsáveis se aperceberam da situação, ameaçaram expulsá-la mas esta conseguiu arranjar dinheiro para liquidar a dívida e continuar o seu disfarce.

De acordo com uma das pessoas que frequentava os mesmos locais que Anna, esta encontrava-se "sempre nos sítios certos" e fez vários amigos do mundo da moda e das artes plásticas. Anna alegava estar na cidade para abrir um centro de artes, parecido com o conhecido Soho House. Durante o dia visitava diversos espaços para perceber qual o indicado para a Fundação Anna Delvey e falava com vários dos seus novos amigos sobre querer a sua presença no seu espaço.

Apesar de ter alguns comportamentos estranhos, como "esquecer-se de dinheiro", "de devolver o dinheiro que tinha pedido emprestado aos amigos", os amigos nunca desconfiaram que a jovem milionária alemã era afinal uma jovem russa sem nenhuma herança. Um dos amigos de Anna disse que quando esta se esquecia de devolver o dinheiro, acreditava que a jovem "tinha tanto" que não ligava à quantidade que tinha pedido emprestada.

No julgamento, o advogado de Anna disse que esta decidiu mentir sobre a sua identidade e o seu dinheiro com o objetivo de "conseguir vingar em Nova Iorque" e que ao fingir ser milionária o mundo abriria mais oportunidades a Anna e que depois de isso suceder, a jovem pretendia pagar tudo de volta.

Diana Kiesel, a juíza do caso da jovem não aceitou as alegações do advogado mas disse que o caso lhe fazia lembrar uma música de Bruce Springsteen, Blinded By the Light. "Ela ficou cega pelo brilho e glamour da cidade de Nova York", disse em tribunal.

Anna optou por não testemunhar em tribunal e disse ser inocente de todas as acusações. A jovem apareceu durante as audiências utilizando grandes marcas como Saint Laurent, Michael Kors e Victoria Beckham, com a ajuda da estilista Anastasia Walker. Um dia, o processo teve de ser adiado por Anna ter tido problemas no guarda-roupa, o que levou a juíza Diane Kiesel a discutir com a jovem: "É inaceitável e inadequado. Isto não é um desfile de moda."

Algumas das pessoas olham para a história de Anna com admiração, já que esta conseguiu viver num mundo elitista difícil de alcançar sem possibilidades monetárias. No verão passado, camisolas com a frase Free Anna Delvey tornaram-se parte da moda nova-iorquina e diversas pessoas utilizaram a sua conta de Twitter para apoiar a jovem com a hastag #FreeAnnaDelvey.