A democrata Alexandria Ocasio-Cortez vai partilhar como ser uma estrela no Twitter

A senadora norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez coloca vídeos a dançar e trava discussões no Twitter. E a forma como a democrata usa as redes sociais pode estar prestes a fazer escola, segundo o USA Today. Ocasio-Cortez é uma das oradoras de uma sessão sobre estratégia para cativar no Twitter organizada pelo departamento de comunicação da câmara dos Democratas no congresso dos Estados Unidos, esta quinta-feira.

A ideia surgiu depois de se ter chegado à conclusão, no ano passado, de que há legisladores que não entendem a forma como as plataformas digitais como o Facebook ou a Google ganham dinheiro. Por isso, Ocasio-Cortez, uma novata no congresso com 29 anos e 1.341 seguidores no Twitter, vai partilhar o seu conhecimento sobre o mundo das redes sociais.

"A geração de senadores mais velhos é bastante ignorante quanto à forma como as plataformas de redes sociais funcionam. É bastante claro que há muitos membros com 25 anos nos escritórios [a gerir as redes sociais]", disse o democrata Jim Himes, outro orador da sessão, que tem 76,500 seguidores no Twitter.

" A Alexandria construiu muito rapidamente uma base nacional de seguidores", continuou Jim Himes. Ocasio-Cortez é o membro mais jovem do congresso e tornou-se numa espécie de sensação pelas suas ideias progressivas e a utilização das redes sociais para partilhar as suas opiniões, posições políticas e mostrar o seu lado mais descontraído.

"Os membros mais novos pensam as redes sociais como uma forma de comunicação já estabelecida tal como a imprensa, a televisão ou a rádio", referiu Josh Hawley, outro dos mais jovens senador norte-americano.

E as lições sobre o Twitter no congresso americano podem não ficar por aqui. O porta voz desta rede social, Nicholas Pacilio, disse que a plataforma tem previsto continuar a fazer sessões quer para democratas, quer para republicanos.