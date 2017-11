Pub

Recente avistamento relatado por uma mãe e do seu filho de nove anos faz com que seja o ano com mais supostas visualizações da criatura neste século

A meio do 11.º mês do ano de 2017, a mais famosa mítica criatura da Escócia criatura foi vista oito vezes. Um número que é elevado: nunca o monstro do Loch Ness foi "visto" tantas vezes este século.

De acordo com a BBC, o oitavo suposto avistamento do "Nessie", como é carinhosamente tratado em todo o mundo, aconteceu com Jo Knight, que trabalha na Universidade Lancaster, levou o filho de nove anos ao local devido ao interesse da criança no "monstro".

"O meu filho interessa-se por todo o tipo de criatura que 'possam' existir, como yetis e tigres da Tasmânia", disse Jo Knight à BBC, que tirou uma fotografia em que se via uma estranha "barbatana".

No entanto, não acredita que fosse o monstro do Loch Ness porque "não existem peixes suficientes para uma grande criatura comer". Refere ainda que talvez fosse um "tipo de enguia". "Talvez estejam a crescer mais do que é habitual", acrescentou.

Este ano, já existiram vários avistamentos da criatura que foram considerados "oficiais", tornado 2017 o ano deste século em que o suposto monstro mais foi visto.

"Em anos recentes o maior número de avistamentos foi de 17, em 1996", afirmou Gary Campbell, que regista e torna oficiais, de certa forma, os avistamentos do monstro do Loch Ness.