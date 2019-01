Matou a mulher em 2003. Agora matou a advogada que o defendia e com quem mantinha uma relação

Uma advogada de 47 anos foi encontrada morta em casa e o alegado autor do crime é um homem de 50 anos, condenado por violência doméstica, a quem a vítima tinha defendido em tribunal quando ele confessou ter morto a mulher.

Rebeca Cancer Santamalia, que era membro da Ordem dos Advogados de Saragoça e tinha coordenado o Serviço de Orientação Penitenciária entre 2010 e 2012, e o alegado assassino, José Javier Salvador Calvo, tinham um caso, segundo o comunicado da polícia de Aragão, justificando assim tratar-se de um novo crime de violência doméstica.

Javier Salvador Calvo tinha sido condenado a 18 anos de prisão pela morte da muilher em 2003 e estava atualmente em liberdade condicional, concedida em janeiro de 2017 pelo juiz, depois de completar três quartos da sentença. Salvador Calvo, que na época era construtor cívil entregou-se voluntariamente à polícia tendo confessado ter morto a mulher com nove tiros.

De acordo com o relato da polícia de Aragão, na quinta-feira, o marido de Rebeca Santamalia, "preocupado com o facto de a esposa não ter voltado para casa", deslocou-se à esquadra da zona de residência para dar conta do desaparecimento. Depois disso a polícia concentrou atenções em José Javier Salvador e quando ele não atendeu o telefone deslocaram-se a sua casa, onde encontraram a advogada já sem vida e com sinais evidentes de violência e agressão com arma branca. Ao mesmo tempo, uma patrulha da Polícia Nacional monitorizava um homem a caminhar pelo novo viaduto da cidade de Teruel, que, segundo os relatos, ao ver a polícia se atirou da ponte. Era Javier Salvador Calvo...