Em Itália há casas a um euro para combater a desertificação

© Foto via Twitter Your Overseas Home

Mais de metade do território "está em risco de desertificação"

Em Sambuca, na região italiana da Sicília, muitos foram os moradores que se transferiram para as grandes cidades. A comuna italiana tem atualmente pouco mais de seis mil habitantes, mas esta realidade pode estar prestes a alterar-se: foram postas à venda dezenas de casas por apenas um euro e qualquer pessoa pode comprar, segundo a CNN Travel .

No entanto, os compradores têm obrigatoriamente de renovar as suas novas casas num período de três anos, sendo que as obras têm de custar um mínimo de 15 mil euros. Para além disto, há ainda que pagar uma caução de segurança de cinco mil euros, que será reembolsada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Ao contrário de outras cidades que fizeram isto apenas por propaganda, esta tem todas as casa à venda por um euro", referiu Giuseppe Cacioppo, vice-prefeito e conselheiro de turismo de Sambuca. "Não somos intermediários que estabelecem a ligação entre antigos e novos proprietários. Se quiser aquela casa, vai tê-la".

As casas à venda encontram-se no centro histórico e tradicionalmente têm dois andares, são feitas de pedra rosa, tem um jardim e pátios e arcadas nas entradas."Sambuca é conhecida como a cidade do esplendor", continua Giuseppe Cacioppo. "Este pedaço de terra fértil é conhecido como 'paraíso terrestre'. Estamos localizados dentro de uma reserva natural, repleta de história. Temos praias lindíssimas, bosques e montanhas que nos rodeiam. É silencioso e pacífico, um retiro idílico para uma estadia de desintoxicação".

O objetivo é claro: não perder "a herança árabe" naquela que foi considerada a aldeia mais bela da Itália, em 2016. "Felizmente, os estrangeiros estão a ajudar-nos nesta missão de resgate".

Sambuca não é a primeira aldeia italiana em que este projeto é posto em prática: Ollolai, na ilha da Sardenha, colocou à venda casas por um euro como forma de chamar mais habitantes no início deste ano.