Sentenças pesadas para independentistas catalães. Penas de 9 a 13 anos

O Supremo Tribunal espanhol condenou a 13 anos de prisão o ex-vice-presidente da Generalitat e presidente da ERC (Esquerda Republicana Catalã), Oriol Junqueras, por crimes de sedição e desvio de fundos públicos, avança o jornal espanhol El Mundo.

Já o jornal catalão La Vanguardia acrescenta que Junqueras fica inabilitado para o exercício de funções por igual período de tempo.

Raül Romeva, Jordi Turull e Dolors Bassa foram condenados a penas de 12 anos de prisão e 12 de inabilitação, todos eles por crime de sedição e desvio de fundos públicos, agravados pelo seu valor.

Carme Forcadell é condenada pelo crime de sedição a 11 anos e 6 meses de prisão e ao mesmo período de impedimento no exercício de funções públicas. Joaquim Forn e Josep Rull foram sentenciados a 10 anos e 6 meses de prisão e a igual tempo de desqualificação absoluta. Por fim, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart foram condenados a 9 anos de prisão e 9 anos de impedimento.

Outros três militantes independentistas, Santi Vila, Meritxell Borràs e Carles Mundó, foram condenados por um crime de desobediência a penas de 10 meses de multa, com uma taxa diária de 200 euros, e ao impedimento do exercício de funções por 1 ano e 8 meses.

A sentença absolve os réus Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs e Carles Mundó do crime de peculato.

O tribunal considera que ficou provado que os réus desenvolveram uma estratégia planeada para alcançar a independência da Catalunha como um novo Estado, na forma de uma república, segregando-a de Espanha, através de uma ação combinada e sincronizada de três pilares básicos: o parlamentar, o executivo e o social.

Segundo o Supremo espanhol, na descrição do Vanguardia, as ações dos réus procuraram "limitar" a aplicação da legalidade constitucional e estatutária e impedir o cumprimento das resoluções administrativas e judiciais emitidas por aquela, para atingir o objetivo final - com as suas próprias leis e suas próprias estruturas estatais: declarar a independência daquela parte do território nacional e forçar o Estado espanhol a aceitar a separação desse território.

Os juízes determinaram que o objetivo dos independentistas, e que estavam prestes a alcançar com a execução de atos criminosos, colocaram em grave risco a ordem constitucional.

No entanto, o Ministério Público pedia penas mais altas, até 25 anos de prisão no caso de Junqueras, considerando que os réus usavam e promoviam a violência para atingir os seus objetivos. Mas o Supremo deixou cair a condenação por rebelião.

Nove destes independentistas estão em prisão preventiva, em alguns casos há quase dois anos.