Sentenças pesadas para independentistas catalães. Penas de 9 a 13 anos

O Supremo Tribunal espanhol condenou a 13 anos de prisão o ex-vice-presidente da Generalitat e presidente da ERC (Esquerda Republicana Catalã), Oriol Junqueras, por crimes de sedição e desvio de fundos públicos, avança o jornal espanhol El Mundo.

Já o jornal catalão La Vanguardia acrescenta que Junqueras fica inabilitado para o exercício de funções por igual período de tempo.

Raül Romeva, Jordi Turull e Dolors Bassa foram condenados a penas de 12 anos de prisão e 12 de inabilitação, todos eles por crime de sedição e desvio de fundos públicos, agravados pelo seu valor.

Carme Forcadell é condenada pelo crime de sedição a 11 anos e 6 meses de prisão e ao mesmo período de impedimento no exercício de funções públicas. Joaquim Forn e Josep Rull foram sentenciados a 10 anos e 6 meses de prisão e a igual tempo de desqualificação absoluta. Por fim, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart foram condenados a 9 anos de prisão e 9 anos de impedimento.

Outros três militantes independentistas, Santi Vila, Meritxell Borràs e Carles Mundó, foram condenados por um crime de desobediência a penas de 10 meses de multa, com uma taxa diária de 200 euros, e ao impedimento do exercício de funções por 1 ano e 8 meses.

A sentença absolve os réus Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs e Carles Mundó do crime de peculato.

O tribunal considera que ficou provado que os réus desenvolveram uma estratégia planeada para alcançar a independência da Catalunha como um novo Estado, na forma de uma república, segregando-a de Espanha, através de uma ação combinada e sincronizada de três pilares básicos: o parlamentar, o executivo e o social.

Segundo o Supremo espanhol, na descrição do Vanguardia, as ações dos réus procuraram "limitar" a aplicação da legalidade constitucional e estatutária e impedir o cumprimento das resoluções administrativas e judiciais emitidas por aquela, para atingir o objetivo final - com as suas próprias leis e suas próprias estruturas estatais: declarar a independência daquela parte do território nacional e forçar o Estado espanhol a aceitar a separação desse território.

Os juízes determinaram que o objetivo dos independentistas, e que estavam prestes a alcançar com a execução de atos criminosos, colocaram em grave risco a ordem constitucional.

No entanto, o Ministério Público pedia penas mais altas, até 25 anos de prisão no caso de Junqueras, considerando que os réus usavam e promoviam a violência para atingir os seus objetivos. Mas o Supremo deixou cair a condenação por rebelião.

Nove destes independentistas estão em prisão preventiva, em alguns casos há quase dois anos.

"A posição do governo é que a sentença seja cumprida"

Numa primeira reação do Governo, o ministro do Desenvolvimento, José Luis Ábalos, afirmou à TVE que "a decisão deixa claro que o Estado de direito funciona. A justiça trabalha com temperança e rigor". Ábalos apelou à responsabilidade dos líderes independentistas e afirmou que a sentença pode "marcar uma nova etapa".



Sobre a possibilidade de aplicar perdões, o ministro afastou-a: "Não é apropriado falar em indultos. O governo não tem essa vontade. A posição do governo é que a sentença seja cumprida."

Quem são os independentistas condenados

Oriol Junqueras

Ex-vice-presidente da Generalitat e presidente da ERC (Esquerda Republicana Catalã). Condenado a 13 anos de prisão e inabilitado para o exercício de funções por igual período de tempo, por crimes de sedição e desvio de fundos públicos.

Raül Romeva

Deputado do Parlamento da Catalunha, pela coligação eleitoral Esquerda Republicana da Catalunha-Catalunha Sí, entre 17 de janeiro de 2018 e 10 de julho de 2018. Em 2015, liderou a candidatura independentista Junts pel Sí nas eleições para o Parlamento da Catalunha. Era secretário de Relações Exteriores, Relações Institucionais e Transparência do Governo da Generalitat da Catalunha, até a cessação de suas atividades em 28 de outubro de 2017. Condenado a penas de 12 anos de prisão e 12 de inabilitação, por sedição e desvio de fundos.

Jordo Turull

Deputado entre 2004 e 2018 no Parlamento da Catalunha. EM 2017 foi secretário da Presidência e porta-voz do Governo da Catalunha. Condenado a penas de 12 anos de prisão e 12 de inabilitação, por sedição e desvio de fundos.

Dolors Bassa Coll

Professora, psicopedagoga, sindicalista e independentista. De 14 de janeiro de 2016 a 28 de outubro de 2017, foi secretária do Trabalho, Assuntos Sociais e Família do Governo da Catalunha. Condenada a penas de 12 anos de prisão e 12 de inabilitação, por sedição e desvio de fundos.

Carme Forcadell

Foi presidente do Parlamento da Catalunha de 26 de outubro de 2015 até 17 de janeiro de 2018, sendo sucedida por Roger Torrent. De 2011 a 2015 presidiu à Assembleia Nacional da Catalunha, organização que exige independência desta região de Espanha. Condenada a penas de 11 anos e seis meses de prisão e 11 anos e seis meses de inabilitação, por sedição.

Joaquim Forn

Vereador na Câmara Municipal de Barcelona desde 1999 pela Convergência e União. Era deputado no Parlamento catalão e secretário do Interior na Generalitat da Catalunha. Condenado a 10 anos e 6 meses de prisão e a igual tempo de desqualificação absoluta, por sedição.

Josep Rull

Secretário do Território e Sustentabilidade da Generalitat da Catalunha até 28 de outubro de 2017. Entre 17 de janeiro e 10 de julho de 2018 foi deputado no Parlamento da Catalunha pela coligação eleitoral Junts por Catalunya. Condenado a 10 anos e 6 meses de prisão e a igual tempo de impedimento de exercício de funções, por sedição.

Jordi Sànchez

Professor universitário e ativista, independentista catalão e presidente da Assembleia Nacional da Catalunha entre 2015 e 2017, era deputado no Parlamento da Catalunha. Condenado a 9 anos de prisão e 9 anos de impedimento, por sedição.

Jordi Cuixart i Navarro

Ativista catalão e independentista. Preside à associação Òmnium Cultural, que promove a língua, a cultura e a independência. Condenado a 9 anos de prisão e 9 anos de impedimento, por sedição.