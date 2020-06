Incidente em Reading. Media britânicos avançam três mortos em possível esfaqueamento

"Várias pessoas sofreram ferimentos e foram levadas para o hospital" depois de um incidente no centro da cidade de Reading, perto de Londres, que levou a polícia a fechar a zona junto aos históricos Forbury Gardens. Relatos nas redes sociais e imprensa britânica apontam para um "esfaqueamento múltiplo".

Na sua conta de Twitter, a polícia de Thames Valley (Vale do Tamisa) escreveu que há "várias pessoas [que] sofreram ferimentos e foram levadas para o hospital". As autoridades chegaram ao local pelas 19:00, juntamente com os meios de emergência. Foi entretanto detido um homem suspeito no mesmo local, que se encontra "sob custódia".

"Um cordão policial está em vigor em Forbury Gardens, enquanto os policias investigam. Estamos a pedir ao público que evite a área neste momento", lê-se.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A imprensa britânica, como a BBC, a Sky News e o jornal The Telegraph avançam mesmo que "pelo menos três pessoas morreram" na sequência daquilo que terá sido um esfaqueamento múltiplo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já reagiu ao incidente, através da sua conta de Twitter. "Os meus pensamentos estão com todos os afetados pelo terrível incidente em Reading e meus agradecimentos aos serviços de emergência em cena."

Também a secretária do Estado para os Assuntos Internos, Priti Patel, se dirigiu aos cidadãos através das redes sociais, onde disse estar "profundamente preocupada".

A imprensa britânica recorda que o incidente aconteceu no local onde decorreu uma manifestação do movimento "Black Lives Matters", contra a violência racial e policial, mas não há ainda confirmação sobre a ligação entre os dois acontecimentos. "Não há indicação de que este incidente esteja relacionado ao protesto da Black Lives Matter que ocorreu hoje em Reading", avançou a polícia de Thames Valley.

Em atualização