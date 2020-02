Homem detido em Londres após esfaquear idoso no interior de uma mesquita

A polícia britânica deteve esta quinta-feira um homem por suspeita de tentativa de homicídio após ter dado uma facada numa pessoa no interior de uma mesquita no centro de Londres, em Regent's Park.

"Um homem de 70 anos foi encontrado ferido. A sua condição foi avaliada como não fatal", disse a polícia de Londres em comunicado.

O momento da detenção foi captado em vídeo.

Imagens do interior da mesquita mostram um homem branco, vestindo uma camisola vermelha com capuz, jeans e com os pés descalços, a ser atirado ao chão e detido por policias.

© @MurshHabib

Testemunhas indicaram nas redes sociais que a vítima foi esfaqueada no pescoço. Um vídeo divulgado mostrou uma faca no chão debaixo de uma cadeira de plástico.

Miqdaad Versi, do Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha, disse que as pessoas dentro da mesquita relataram que o ataque ocorreu enquanto se estava em preparativos para as orações da tarde. "É profundamente preocupante que isto tenha acontecido. Dado outros ataques recentes noutros lugares, muitos muçulmanos estão no limite", disse.

O primeiro-ministro Boris Johnson reagiu de imediato, no Twitter. Disse que está chocado com o ataque, especialmente por ser num local de culto religioso, expressando que está ao lado da vítima e todos os afetados.