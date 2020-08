Hezbollah diz que abateu um drone israelita que entrou no Líbano

O partido xiita libanês Hezbollah disse este sábado que abateu um drone israelita que entrou no espaço aéreo libanês perto da cidade de Aita al Shaab, anunciou o grupo de televisão libanesa Al Manar.

Num comunicado difundido pela televisão, o Hezbollah disse que abateu o dispositivo "israelita" na cidade fronteiriça de Aita al Shaab e que o drone está sob sua custódia, sem dar mais detalhes sobre o incidente ou a hora do dia em que ocorreu.

A 27 de julho, a área de fronteira entre Israel e o Líbano foi palco de um tiroteio e os residentes israelitas receberam instruções para ficarem em casa, após a milícia xiita libanesa Hezbollah ter ameaçado vingar a morte de um de seus membros, num ataque atribuído a Israel.

O exército israelita acusou um comando armado do Hezbollah de cruzar a fronteira. Este acontecimento - que o Hezbollah nega - levantou o estado de alerta na região, onde as forças israelitas reforçaram as suas tropas.

Poucos dias depois, o exército israelita matou quatro suspeitos de colocarem explosivos na cerca de separação entre a Síria e os montes Golã e, embora as suas identidades não tenham sido confirmadas até agora, não está afastada a possibilidade de estarem ligados ao Hezbollah.

O último incidente ocorreu no dia 07, quando Israel abateu um drone que voou do Líbano para o espaço aéreo sob seu controlo nos montes Golã ocupados.

No entanto, a tensão passou para segundo plano devido à explosão que abalou Beirute no dia 04, uma catástrofe que colocou o Líbano à beira do colapso.