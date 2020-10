Hackers roubaram 2,3 milhões de dólares a campanha de Trump no Wisconsin

O Partido Republicano do Wisconsin queixa-se que hackers conseguiram roubar 2,3 milhões de dólares da conta do partido que era usada para a campanha que visa a reeleição de Donald Trump como presidente dos EUA.

Foi a 22 de outubro que o partido começou a perceber a atividade suspeita e, perante a situação, o FBI foi contactado na sexta-feira, disse o presidente do Partido Republicano, Andrew Hitt, à agência AP.

Andrew Hitt disse que o FBI está a investigar o caso.

O ataque informático foi descoberto quando faltam menos de duas semanas para o dia da eleição, e numa altura que tanto Trump como o rival democrata Joe Biden jogam as últimas cartadas para ganhar Wisconsin e os seus 10 votos eleitorais.

Donald Trump ganhou o estado por menos de 23.000 votos em 2016 e planeou a terceira visita em sete dias na sexta-feira. Biden também pretende fazer mais campanha no Wisconsin na sexta-feira. As sondagens têm mostrado consistentemente uma forte disputa no estado, geralmente com Biden à frente.

Andrew Hitt disse não ter conhecimento de nenhum outro partido republicano estadual que tenha sido alvo de um ataque semelhante, mas os partidos estaduais foram alertados na Convenção Nacional Republicana neste verão para estarem atentos a ataques cibernéticos.

"Estamos em contacto com o partido estadual, a auxiliar nesse processo", disse o porta-voz do Comité Nacional Republicano, Michael Ahrens. "Estamos confiantes de que a campanha no terreno e os milhões que estamos a gastar na TV e no digital nos darão outra vitória em 2020", acrescentou.

Neste caso do Wisconsin, os hackers manipularam faturas de quatro fornecedores que estavam a ser processadas, manipulando os destinatários do dinheiro. O esquema foi descoberto quando alguém percebeu que tinha sido gerada uma fatura que não deveria existir, disse o responsável do partido no estado.

O ataque informático expôs novas tensões nos dias finais da corrida entre a campanha de Trump e o partido estadual, que gastou demasiado dinheiro e não contabilizou adequadamente os gastos em 2018, levando a mexidas na liderança do partido, de acordo com a AP.

Os republicanos da campanha de Trump souberam do ataque através de relatos da imprensa e ficaram furiosos como os oficiais do estado por não os informarem sobre que impacto isso poderia ter nas operações, de acordo com um oficial da campanha de Trump que pediu anonimato. Andrew Hitt diz que terá impacto significativo na campanha.

Já houve mais de 800 tentativas de ataques para lucro financeiro visando o Partido Democrata de Wisconsin neste ciclo de campanha, mas nenhuma teve sucesso, disse a porta-voz do partido Courtney Beyer.