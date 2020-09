Guarda-costas de ministro britânico esquece-se da arma dentro do avião

Dominic Raab esteve em Washington durante a semana para encontros com Mike Pompeo e Nancy Pelosi

Um dos guarda-costas de Dominic Raab, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, foi "afastado dos seus deveres operacionais" depois de ter esquecido a arma dentro de um avião, no regresso dos Estados Unidos, anunciou a polícia do Reino Unido.

Segundo o tabloide The Sun, a arma, uma pistola semi-automática, estava carregada e terá sido encontrada dentro docoldre em cima do assento, por um funcionário das limpezas do aeroporto de Heathrow.

Raab esteve em Washington esta semana para encontros com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo e com a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi.

Um porta-voz da polícia de Londres garantiu: "Estamos a par do incidente num avião no Reino Unido na sexta-feira 18 de setembro e estamos a levar o caso muito a sério".

A primeira consequência foi o afastamento do agente que se esqueceu da arma, enquanto decorre uma investigação interna para apurar as circunstâncias.