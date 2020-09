Grande incêndio no porto de Beirute provoca alarme

Um grande incêndio deflagrou no porto de Beirute nesta quinta-feira, informa a AFP. O fogo gerou alarme e algum pânico entre os libaneses que ainda estão a recuperar da explosão mortal nas docas que desfigurou a capital no mês passado, causando mais de 190 mortos.

A fire has broken out in the port area of Lebanon"s capital Beirut, a little more than a month after a devastating explosion at the same site.



Follow the latest updates: https://t.co/9Z6RhIKhUf pic.twitter.com/oPbZe11Nth - Al Jazeera English (@AJEnglish) September 10, 2020

Espessas colunas negras de fumo podem ser vistas da cidade, enquanto as autoridades adiantaram que o fogo deflagrou num depósito de óleo de motor e pneus de veículos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can"t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0 - Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020

Para já não há relatos da existência de feridos.

As autoridades não conseguiram ainda identificar a causa do incêndio no edifício que já tinha sido dizimado nas explosões de 04 de agosto, quando quase 3.000 toneladas de nitrato de amónio foram detonadas.

Huge fire burning at port in Beirut, Lebanon, at scene of last month's massive explosion which killed nearly 200 peoplehttps://t.co/NwOfLvR0oP pic.twitter.com/zC2uUNGyER - BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2020

Os libaneses ainda vivem assustados com a explosão que no início do mês devastou o porto e alguns bairros de Beirute e provocou 191 mortos e mais de 6.500 feridos.