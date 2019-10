Governo romeno cai após perder moção de censura

O governo socialista romeno, liderado pela primeira-ministra Viorica Dancila, acabou de cair, depois de perder uma moção de censura apresentada pela oposição. 238 deputados votaram a favor e quatro contra. Eram necessários 233 votos.

"Travámos o Partido Social-Democrata de continuar a fazer mal à Roménia", declarou Ludovic Orban, líder do Partido Liberal, o qual esteve na origem desta moção de censura contra o governo de Dancila.

A oposição tem agora dez dias para apresentar um novo primeiro-ministro ao presidente romeno, Klaus Iohannis, antes de se submeter a uma moção de confiança no Parlamento daquele novo Estado membro da UE.

As próximas legisltativas romenas estão previstas para o fim de 2020, mas como há presidenciais em novembro, não podem ser convocadas eleições antecipadas nos seis meses antes da eleição do novo chefe do Estado.

Dancila e o seu Executivo social-democrata perderam o apoio dos seus aliados liberais na coligação de governo em agosto e desde então que se especulava durante quanto mais tempo se conseguiria aguentar no poder.

O Partido Social-Democrata, cujo líder, Liviu Dragnea, foi preso por corrupção, tem estado debaixo de uma chuva de críticas tanto da UE como dos EUA pelas suas controversas reformas do sistema judicial e perseguição a procuradores e juízes.

A ex-procuradora-geral da Roménia e agora recém-nomeada procuradora-geral da UE, Laura Kövesi, é uma das procuradoras que diz ter sido perseguida pelos socialistas na Roménia por querer lutar contra a corrupção. Em fevereiro de 2018, o então ministro da Justiça da Roménia, Tudorel Toader, deu início a um procedimento para remover Kövesi do cargo que ela ocupava, acusando-a de manchar a imagem do país no exterior, ao denunciar que a coligação no governo tinha por objetivo travar os esforços na luta contra a corrupção.

O presidente romeno, Klaus Ioahannis, demorou a responder ao pedido do ministro, mas o Tribunal Constitucional acabou por obrigá-lo a fazê-lo, em julho de 2018. O resultado foi a demissão de Laura Kövesi de procuradora da direção nacional de luta anticorrupção. Em dezembro desse ano, candidatou-se ao cargo de procuradora-geral europeia. Aí, mais uma vez, o governo social-democrata do seu país tentou travá-la. Quase ia conseguindo. Mas no final falhou.

A queda do governo romeno coloca agora mais um problema à nova presidente da Comissão Europeia. A alemã Ursula von der Leyen já tinha visto a comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu rejeitar a candidata romena a comissária dos Transportes, Rovana Plumb. Para o lugar deste, o governo de Dancila indicou, depois, o eurodeputado Dan Nica. Mas até agora von der Leyen ainda não tinha esclarecido se aceitava ou não a substituição. Segundo fontes citadas pelo Euractiv.com, um novo governo de centro-direita na Roménia, encabeçado pelo Partido Liberal, irá indicar para comissário o eurodeputado e vice-presidente do PPE no Parlamento Europeu Siegfried Muresan.