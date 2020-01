General iraniano morto em ataque americano. Irão promete "vingança terrível"

Um ataque aéreo norte-americano contra o aeroporto internacional de Bagdade levou à morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani, anunciaram as autoridades de segurança do Iraque. A autoria do ataque foi confirmada pelo Pentágono e a ordem foi dada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O líder supremo do Irão prometeu vingar a morte do general iraniano Qassem Soleimani.

De acordo com um comunicado do comando militar iraquiano, "três mísseis atingiram o Aeroporto Internacional de Bagdade perto da zona de cargas, destruindo dois automóveis".

Autoridades de segurança afirmaram à AFP, sob condição de não serem identificados, que pelo menos oito pessoas morreram na sequência deste ataque.

"Por ordem do presidente [Donald Trump], as forças armadas dos Estados Unidos tomaram medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal norte-americano no estrangeiro, matando Qassem Soleimani", disse o Departamento de Defesa norte-americano, em comunicado.

O Pentágono afirmou que Soleimani estava "ativamente a desenvolver planos para atacar diplomatas e membros de serviço norte-americanos no Iraque e em toda a região".

O Departamento de Defesa também acusou Soleimani de aprovar o assalto inédito à embaixada dos Estados Unidos em Bagdade no início desta semana.

O ataque ao general iraniano "tinha como objetivo dissuadir futuros planos de ataque iranianos", justifica o Pentágono. Donald Trump apenas publicou uma bandeira dos EUA no Twitter, numa aparente reação ao ataque.

Na mesma rede social, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, publicou um vídeo que, conforme escreveu, revela "iraquianos a dançarem na rua pela liberdade, gratos por Soleimani já não existir".

No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], indicaram as autoridades.

Irão promete vingança "implacável" e "terrível"

"O martírio é a recompensa pelo trabalho incansável durante todos estes anos. Se Deus quiser, o seu trabalho e o seu caminho não vão acabar aqui. Uma vingança implacável aguarda os criminosos que encheram as mãos com o seu sangue e o sangue de outros mártires", afirmou Ali Khamenei, indicou a agência de notícias France-Presse (AFP).

O líder supremo declarou três dias de luto pela morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, que descreveu como "símbolo internacional de resistência", de acordo com uma declaração lida na televisão estatal.

Também pela televisão, a Guarda Revolucionária anunciou a morte do "glorioso comandante do Islão". "Morreu como um mártir".

O chefe da diplomacia iraniana já tinha avisado que o ataque ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, constitui uma "escalada extremamente perigosa".

"O ato de terrorismo internacional dos Estados Unidos (...) é extremamente perigoso e uma escalada imprudente" das tensões, afirmou Mohammad Javad Zarif, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O antigo líder da Guarda Revolucionária iraniana Mohsen Rezai também reagiu à morte do comandante, numa mensagem em que deixou um aviso claro a Washington: "Soleimani juntou-se aos nossos irmãos mártires, mas a nossa vingança contra a América será terrível".

A Guarda Revolucionária confirmou a morte do general Qassem Soleimani, na sequência de um ataque aéreo, esta manhã, contra o aeroporto de Bagdad, que também visou o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi].

Em reação ao ataque norte-americano, a senador republicano Lindsey Graham, um aliado de Trump, afirmou, que a morte de Soleimani é "um grande golpe para o regime iraniano que tem sangue americano nas mãos".

Com uma visão diferente, Chris Murphy, senador democrata, considerou que este ataque ordenado por Trump poderá dar origem a "uma potencial guerra regional maciça".

Em declarações à Al Jazeera, Hillary Mann Leverett, antiga funcionária da Segurança Nacional da Casa Branca, afirmou que o ataque que vitimou o general iraniano é "uma declação de guerra" dos EUA contra o Irão. "Os americanos em toda a região precisam de ficar em estado de alerta. Agora estamos numa situação incrivelmente perigosa", referiu.

Leverett explicou que matar Soleimani é como se os iranianos assassinassem o secretário de Defesa dos EUA ou o comandante do Comando Central dos Estados Unidos. À estação de televisão criticou Donald Trump por ter tomado a decisão de matar Soleimani "sem debate no Congresso". "É, provavelmente, um ato ilegal dentro do contexto doméstico dos EUA".

O ataque dos EUA surge três dias após um ataque à embaixada norte-americana na capital iraquiana por manifestantes pró-Irão na sequência de um bombardeamento aéreo por parte dos Estados Unidos que matou 25 combatentes da milícia iraquiana.

Em atualização