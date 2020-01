Explosão em complexo químico na Catalunha. Há um morto e seis feridos

Uma forte explosão foi sentida esta terça-feira à tarde em Tarragona, na Catalunha. O impacto da explosão foi acompanhado por um gigantesco 'cogumelo' de chamas e de fumo, visível a quilómetros de distância. Para já, há notícia de um morto e de seis feridos, um em estado muito grave, revela o El Mundo. Mas teme-se que haja ainda pessoas desaparecidas, que tenham sido apanhadas pela explosão seguida de incêndio na unidade industrial.

Há já imagens da intervenção dos bombeiros no complexo industrial.

Segundo as primeiras informações relatadas na imprensa espanhola, a vítima mortal não morreu em consequência direta da explosão na empresa petroquímica, mas como resultado do colapso parcial de um edifício em Torreforta, uma localidade a menos de cinco quilómetros de onde ocorreu a explosão, que se terá desmoronado em consequência do abalo.

Edifício a 5 km colapsou parcialmente com a explosão e provocou um morto © D.R.

A empresa afetada é a IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno), que segundo o jornal El Espanol, investiu recentemente 200 mil euros na prevenção de incêndios.

A explosão ocorreu na zona sul de Tarragona, na área onde se situam vários indústrias petroquímicas. Por enquanto, os Mossos mobilizaram todos os meios para o incidente e a Proteção Civil pede para as pessoas ficarem em casa.

A Proteção Civil da Catalunha aconselha as pessoas a fecharem as janelas e as portas das habitações em várias zonas. Salou, Vilaseca, Reus, Constantí, El Morell e La Canonja são as áreas em que a população é aconselhada a ficar em casa, embora as autoridades tenham descartado a ocorrência de uma nuvem tóxica. Dizem que a emergência química foi acionada mas que fica confinada à área do complexo industrial.

Pedro Sanchez acompanha

O primeiro-ministro Pedro Sanchez recorreu ao Twitter para garantir que está a acompanhar a situação e oferece todo o apoio ao Governo regional da Catalunha.

Este complexo petroquímico está localizado no triângulo formado pelos municípios de Tarragona, Vilaseca e La Canonja. Numa conta de Twitter foi publicado um vídeo do momento da explosão, captado por uma câmara de videovigilância.

Os bombeiros dizem estar a combater o fogo com 20 corporações, com a preocupação a ser também verificar se não há pessoas que tenham ficado encurraladas na unidade industrial.

Estradas cortadas e comboios parados

A polícia isolou a área e cortou as estradas de acesso. A Renfe interrompeu a circulação de comboios entre Tarragona-Reus e Tarragona-Port Aventura.

A instituição que controla o tráfego aéreo já informou que foi pedido para não haver movimento de aeronaves na zona.

Maite Fonoll estava numa loja, a cerca de dois quilómetros, quando ouviu a explosão. "Todo o edifício tremeu. Foi muito forte", relatou ao El País. As pessoas rapidamente perceberam que algo grave tinha acontecido na zona petroquímica. "E quando acontece alguma coisa ali, todos trememos", apontou.

As pessoas deixaram a área rapidamente e gerou-se um caos momentâneo nas estradas, por causa do número elevado de viaturas em movimento, com muita gente a querer voltar para casa o mais depressa possível.

(em atualização)