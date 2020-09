Festa para revelar o sexo de um bebé na origem de incêndio na Califórnia

Mais de 500 bombeiros e quatro helicópteros foram mobilizados para combater o incêndio que eclodiu na manhã de sábado em El Dorado, a leste de San Bernardino, destruindo 2,8 mil hectares, segundo os bombeiros locais.

Os moradores de várias áreas desta região foram obrigados a sair das suas casas.

O incêndio foi causado por "um dispositivo pirotécnico gerador de fumo usado num festa para revelar o sexo de um bebé", disseram os bombeiros numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"As pessoas responsáveis pela deflagração de incêndios, por negligência ou por atividades ilegais, podem ser responsabilizados financeira e criminalmente", alertaram as autoridades.

CAL FIRE Law Enforcement has determined the El Dorado Fire, burning near Oak Glen in San Bernardino County, was caused by a smoke generating pyrotechnic device, used during a gender reveal party. The fire began at... https://t.co/w62ZRuBdNJ - CAL FIRE BDU (@CALFIREBDU) September 7, 2020

Durante essas "festas de revelação do género", organizadas durante a gravidez, o sexo do bebé é normalmente revelado por fumo azul ou cor de rosa durante o fogo de artifício.

O incêndio ocorreu num momento em que a Califórnia atravessa uma nova onda de calor, com temperaturas esperadas para hoje de mais de 43 graus centígrados na área de Los Angeles.

Essas temperaturas propícias a incêndios florestais ocorrem depois de mais de 600.000 hectares de floresta já terem sido queimados em vários incêndios, incluindo três dos maiores da história deste Estado, que causaram a retirada de dezenas de milhares de pessoas em meados de agosto.

No norte da Califórnia, mais de 200 pessoas cercadas por um incêndio florestal tiveram que ser retiradas por helicóptero militar no domingo.

O incêndio começou num terreno íngreme e acidentado na Sierra National Forest, cerca de 70 milhas a nordeste de Fresno, na sexta-feira. Outro incêndio espalhou-se rapidamente perto de San Diego.